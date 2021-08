Vlaamse klimaatinspanning moet focussen op transport en gebouwen

Om de klimaatdoelstellingen te halen moet Vlaanderen vooral werken aan het beperken van de emissies van het transport, de bouw en de landbouw.

Voor zover nog nodig laat het nieuwe VN-klimaatrapport geen ruimte meer voor twijfel: de opwarming van het klimaat is een feit, wordt veroorzaakt door de mens, leidt nu al tot extremere weersomstandigheden, en als we niet snel ingrijpen, wordt het allemaal nog veel erger. Als we tegen 2050 de netto-uitstoot van broeikasgassen kunnen reduceren tot nul, kunnen we de absolute doemscenario’s nog vermijden. In dat kader pakte de Europese Commissie eerder deze zomer al uit met haar Fit-for-55-plannen, net om Europa tegen 2050 klimaatneutraal te krijgen.

Schermvullende weergave

Die plannen zullen ook in Vlaanderen belangrijke inspanningen vereisen. Het debat lijkt daarbij vaak (verkeerdelijk) te focussen op de industrie en de elektriciteitsproductie. Veruit het grootste deel daarvan valt al onder het ETS, het Europese handelssysteem voor emissierechten. Dat kunstmatig gecreëerde marktmechanisme voor emissierechten, waarbij die rechten jaar na jaar gereduceerd worden, leidt ertoe dat de uitstoot van de industrie en de elektriciteitsproductie op Europees niveau tegen 2050 zal evolueren naar klimaatneutraliteit. Het aantal emissierechten wordt tegen dan afgebouwd tot nul, waardoor de oplopende prijzen voor die rechten bedrijven ertoe aanzetten om hun uitstoot in te perken. En dat ongeacht de beslissingen van Belgische of Vlaamse ministers. Het is een duidelijke illustratie van hoe marktmechanismen kunnen helpen om de klimaatdoelstellingen te realiseren.

De echte uitdaging voor Vlaanderen ligt in de uitstoot van activiteiten die niet onder het ETS vallen. Dat gaat vooral om het transport (36%), gebouwen (28%) en de landbouw (16%). Daar werden al wel wat stappen gezet, zoals de renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen en de vergroening van de bedrijfswagens, maar die zullen lang niet volstaan om de doelstellingen te halen. Over de ingrepen die echt het verschil maken, moet de beslissing nog vallen.