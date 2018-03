Bondskanselier Angela Merkel gaf in 2013 een inmiddels bijna historische speech. Daarin zei ze dat het internet Neuland was, onontgonnen terrein.

Bijna vijf jaar later is Duitsland nog steeds op ontdekkingsreis. Op papier en in publieke uitspraken lijkt het nieuwe aantredende kabinet daar een eind aan te willen maken. Digitalisering is een van de speerpunten van de nieuwe en de oude coalitie. De woordkeuze en de marketingstrategie zijn anders, maar de gepresenteerde plannen zaaien twijfels of Neuland in de komende jaren ook echt wordt ontgonnen.

Het Duitse regeerakkoord besteedt bijna twaalf pagina’s aan het onderwerp digitalisering. De nieuwe regering wil zo’n 10 miljard euro uitgeven om particulieren te helpen bij het uitbouwen van een glasvezelnetwerk en snel internet. Bovendien heeft Duitsland voor het eerst een staatssecretaris voor Digitalisering. Oostenrijk heeft een minister voor Digitalisering, maar dat terzijde. De nieuwe staatssecretaris, Dorothee Bär van de Beierse CSU, probeert meteen indruk te maken. Niet zozeer de saaie infrastructuur interesseert haar. Nee, de regering, of in ieder geval zij, dacht direct groots. Digitaal Duitsland moest de Champions League spelen, wereldkampioen zijn. Daar gaat ze voor zorgen. Autonoom rijden en vliegende taxi’s zijn haar speerpunten.

Klinkt goed, maar in werkelijkheid speelt Duitsland digitaal in de lagere amateurdivisie, zoals een vereniging waarbij het vooral om het biertje erna gaat. In Duitsland zijn zo’n 2,7 miljoen huishoudens op het glasvezelnetwerk aangesloten. Slechts 675.000 mensen maken gebruik van dat snelle internet, niet eens 1 procent van de bevolking. Duitsland is een van de hekkensluiters in Europa.

Volgens recente statistieken heeft ongeveer een kwart van de Duitsers geen toegang tot modern internet. Dat is een groot probleem, niet zozeer omdat mensen daardoor hun series op Netflix met horten en stoten moeten streamen, maar omdat het veelgeroemde Duitse midden- en kleinbedrijf (mkb) - de hidden champions, de ruggengraat van de Duitse economie - vaak op het platteland gevestigd zijn. Als het mkb niet eens zonder problemen grote databestanden kan uploaden of downloaden, is het snel afgelopen met het Duitse Wirtschaftswunder. Om niet te praten over de kosten, die in Duitsland voor internet en mobiele telefonie vaak duurder zijn dan in veel andere Europese landen.

Digitale visies zijn goed, maar om Duitsland uit het digitale steentijdperk te halen zijn allereerst veel basiswerk en investeringen nodig. Anders vergaat het mevrouw Bär en de nieuwe regering net zoals de Flintstones. Die hadden ook bijna vliegende auto’s. Ze gingen altijd trappelend de lucht in om snel te ontdekken dat ze geen grond onder hun voeten hadden en ze nog steeds in het steentijdperk zaten.