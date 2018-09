Voedingsbodem

In Frankrijk heeft een rapport van het Institut Montaigne, een denktank die onder meer de sociale cohesie wil bevorderen, opschudding veroorzaakt. Uit ‘La fabrique de l’islamisme’ van Hakim El Karoui blijkt dat het aantal aanhangers van het islamisme in Frankrijk in 15 jaar tijd met ruim 900 procent is gestegen.

Terwijl het in de jaren ’90 nog ging om enkele honderden salafisten, voornamelijk FIS-aanhangers gevlucht uit Algerije, steeg hun aantal in 2004 al tot 5.000. Volgens de laatste schattingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er vandaag tussen 30.000 en 50.000 aanhangers van een van de strengste interpretaties van de islam.

Het gaat om een visie die haaks staat op alles wat wij in het Westen als verworvenheden beschouwen, hoewel de aanhangers recepten uit de linkse visie op migratie, islam en multiculturalisme gebruiken: slachtofferisme, postkolonialisme, gauchisme.

Wie Schild & Vrienden en Sharia4Belgium met elkaar vergelijkt, kan niet anders dan besluiten dat ze veel dichter bij elkaar liggen dan men op het eerste zicht zou vermoeden.

Aan de andere kant van het politiek en maatschappelijk spectrum duikt ook extreemrechts op. Wie organisaties als Schild & Vrienden en Sharia4Belgium, die andere zeer gemediatiseerde, maar oppervlakkig belichte groepering, met elkaar vergelijkt, kan niet anders dan besluiten dat ze veel dichter bij elkaar liggen dan men op het eerste zicht zou vermoeden. Als een kwaadaardige tweeling ontspruiten ze uit een ontwrichte maatschappij. Hun moeder is een posterboy: Dries Van Langenhove of Fouad Belkacem als roeptoeters voor gevoelens van angst, frustratie en ontheemding. Ze zouden ‘grappige memes’ kunnen uitwisselen in besloten chatgroepen.

Qua financiering overtreffen de salafi’s hun westerse evenknieën ruim. Europees extreemrechts heeft geen suikeroom met een dikke portemonnee vol petrodollars. De gemakzucht van westerse overheden, waardoor maar laat werk werd gemaakt van een deftige opleiding voor imams en steun voor gebedshuizen, heeft een financieel vacuüm gelaten waar de Saoedische wahabieten maar al te graag insprongen. Wiens brood men eet, diens woord men spreekt, geldt ook in de moskee.

Halalindustrie

En ook deze moeder baart een kind: een heuse halalindustrie, die meer dan ooit de islamitische ethiek domineert. Deze identitaire aanwezigheid overstijgt de islamistische beweging, zo stelt het rapport. Halal wordt haast mainstream en een product van marketing. God en geld gaan nu eenmaal samen. Benieuwd welk economisch kindje extreemrechts op de wereld zal zetten. Een doorgedreven bewakingsindustrie, een toename van wapenverkoop? Wie of wat wordt voor extreemrechts haram?

Maar er is meer. Die schijnbaar clowneske/studentikoze groepjes zijn een zichtbare manifestatie van een duisterder onderstroom. Een harde kern die low profile wil blijven en zich niet laat volgen door camera’s. Sharia4Belgium was het topje van de ijsberg. Onder de oppervlakte zat een groeiend aantal Syriëstrijders en mensen die bereid waren hun leven te offeren in aanslagen. Wie weet wat schuilt er nog in het verborgene van de kleine extreemrechtse wereld waarin Schild & Vrienden zich beweegt?

We moeten uit het ­behaaglijke bad van onze morele verontwaardiging stappen.

Onze reactie op de ‘ontmaskering’ van dergelijke groepen is even voorspelbaar als gelijklopend. Verontwaardiging alom. We voelen ons goed in die verontwaardiging, want op die manier kunnen we ons distantiëren van gevaarlijke ideeën. Zelfgenoegzaam verklaren we de ander moreel ziek.

Maar de voedingsbodem blijft, en wordt gedragen door vele duizenden die zich minder radicaal uiten in de sociale media en dus onder de radar blijven. Hen afschrijven als ‘fascisten’ of ‘religieuze fundamentalisten’ werkt averechts en heeft als enige effect dat ze zich dieper ingraven.