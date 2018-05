Vooruitkijkspiegel gevraagd

Het werk, Vadertje Staat en de Kerk. Dat was de grond onder onze voeten, tot de individualisering opkwam in de jaren zestig. Daarvoor deed het individu er weinig toe. Wij waren wij, samen. We behoorden tot een familie, tot dezelfde zuil en we hadden vast werk. Begrensd voelden we ons binnen gemeenschap, geloof en gezag. We schudden die krapte van ons af en we herdenken dat nu, vijftig jaar na Mei 68.

Mei 68 staat synoniem voor een zorgeloze, liefdevolle, onschuldige viering van het leven. Met verbeelding aan de macht. Mythe of realiteit, dat laat ik in het midden. Kort door de bocht: Mei 68’ers verwierpen traditie en autoriteit. De knellende banden liet men schieten, absolute waarden werden niet of nauwelijks getolereerd.

Te vaak kijken linkse en rechtse nostalgici en critici achteruit. De blik vooruit ontbreekt

Laat me even de grens opzoeken, simplificeren om duidelijk te zijn en overdrijven om te overtuigen. Met een zekere vrijheid gingen we met de geur van patchoeli de jaren zeventig in. Het decennium waarin gezinnen uit elkaar vielen door de eerste grote scheidingsgolf. Apart samen werd meer en meer alleen ik. De oude rotten onder ons herinneren zich nog de jaren van Reagan, van Iron Lady Thatcher en de Franse pseudosocialist Mitterrand.

Hun neoliberale beleid heeft ertoe geleid dat we in onderlinge competitie verkeren. Het merk mens kwam tot leven. Het individu werd meer en meer een werkwoord. Zelfontplooiing wordt een bezigheid met de dwingende vraag: what’s in it for me? We stellen de vraag tot we onszelf erin verliezen om dat verdwaalde ik dan hopelijk terug te vinden in yogalessen, marathonlopen of skydiven. We zien het big, willen het bigger en eindigen in een burn-out. Het is de kostprijs van personal branding.

Identiteit

Empowerment - versta: persoonlijke vrijheid - werd het ultieme ticket van adverteerders om in te zoomen op persoonlijke identiteit. Dit laatste is een niet geringe afzetmarkt voor het postindustriële kapitalisme. Zelfs de boekenmarkt profiteert ervan met een uitgebreid segment zelfhulplectuur.

Het zit ons ook niet mee. We willen onszelf zijn maar de wereld staat op onze deur te bonken. In heel zijn atomaire omvang – allemaal ikjes - gepropt in te weinig tijd met een te groot ego. Ik heb mijn teennagels geknipt, en dat moet prompt op Facebook. We wisselen erkenning uit. O leuk, en dan liken we. We geloven niet meer in God en Staat maar wel in een Hashtag, in plaats van de Kerk.

De toekomst ligt voor sommigen in het verleden. Ook voor Mei 68’ers

En de moskee? Die is wel in trek. De islam trekt aan, in helderheid, ernst zonder twijfel. Geen rommelig bestuurlijk model. Absolute waarden in plaats van relativisme. Vaarwel patchoeli, dag muskus. Religie is terug, en is ook onderworpen aan marketing. Moslim zijn wordt een merk, getuige de vele Instagramaccounts met hoofddoek-tutorials en inspiratie voor islam-mode.

God noch Staat. Het is Vadertje Digitaal die ons handje vasthoudt. Maar houvast, is dat niet verbinding? We missen houvast en zoeken het in een manifeste religieuze beleving, zelfpromotie op het internet of een woestijnmarathon, om ons verbonden te voelen.

Terugplooien

Verbinding zoeken we ook in een identitair terugplooien. We lijken een authentieke connectie te zoeken in het verleden. Het land van weleer: wit en katholiek? Het kalifaat van ooit: van Bagdad tot Cordoba. De toekomst ligt voor sommigen in het verleden. Ook voor Mei 68’ers. Die blikken gretig terug naar een tot de verbeelding sprekend jaar. Haast utopisch.

Geschiedenis is een rugzak en mag geenszins als een blok aan ons been de toekomst hypothekeren

Zich isoleren in het verleden doet ook de opkomende decolonize-beweging. De laatste eeuwen van kolonisatie, slavernij, uitbuiting en oorlog worden bovengehaald als een poging tot rechtzetting van de geschiedenis op het conto van ‘de witten’.