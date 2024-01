Waalse beleidskeuzes duwen Vlaanderen en Wallonië verder uit elkaar...

De groeiverschillen tussen Vlaanderen en Wallonië blijven relevant. Recente beleidsvoorstellen uit linkse hoek zullen daar niet veel aan veranderen.

Nieuwe cijfers van de Nationale Bank bevestigden vorige week nog maar eens de aanhoudende economische divergentie tussen Vlaanderen en Wallonië. In 2022 hielden beide regio’s gelijke tred, maar sinds 2019 nam de economische activiteit in Vlaanderen 6,5 procent toe, terwijl de Waalse groei bleef hangen op een magere 1,9 procent. Dat past in een langere trend: de voorbije 70 jaar deed de Vlaamse economie drie op de vier jaar beter dan de Waalse.

De grootste groeiverschillen werden opgetekend in de jaren 60-80, maar het verschil blijft relevant. Sinds 2010 groeide Vlaanderen gemiddeld 1,9 procent per jaar, Wallonië 1,2 procent. Van een Waalse inhaalbeweging is dus geen sprake.

Dat weerspiegelt zich ook in andere indicatoren, met als opvallendste het armoederisico: 11 procent van de Vlamingen loopt het risico op armoede of sociale uitsluiting, het laagste onder Europese regio’s. Bij de Walen is dat 26 procent, een van de hogere cijfers in Europa.

Waalse politici lijken zich daar verbijsterend weinig van aan te trekken. Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) herhaalde vorige week nog eens het verhaaltje waarmee ook staatssecretaris Thomas Dermine (PS) al een tijdje uitpakt: de ondermaatse prestaties van de Waalse economie zijn vooral te wijten aan de ondergang van de steenkool- en staalindustrie. Met andere woorden, daar valt volgens hen weinig aan te doen. Di Rupo ging zelfs nog een stap verder door te suggereren dat geen extra hervormingen nodig zijn, want ‘we zijn ermee bezig’.

Een vergelijking toont dat alle andere oude industriële bekkens in Europa er beter in geslaagd zijn de transitie te maken dan Henegouwen en Luik.

Gezien het pijnlijk magere hervormingsrapport van deze legislatuur is dat een verontrustend standpunt. Vertrekkend van de verkeerde analyse is het sowieso moeilijk om tot een effectieve beleidsaanpak te komen. Volgens analyses van het IMF is de ondergang van de zware industrie al sinds begin jaren 90 niet langer de belangrijkste oorzaak van de ondermaatse Waalse economische prestaties. Een vergelijking toont dat alle andere oude industriële bekkens in Europa er beter in geslaagd zijn de transitie te maken dan Henegouwen en Luik.

Buitenlandse bedrijven als motor

Vreemd genoeg haalde Dermine in zijn recente boek wel een van de belangrijkste factoren achter het succes van de Vlaamse economie correct aan, met name de openheid naar de rest van de wereld en het aantrekken van buitenlandse bedrijven. Multinationals en blootstelling aan internationale concurrentie zijn een motor voor investeringen, innovatie en een hogere productiviteit.

Die analyse trekt hij evenwel niet door naar Wallonië. Integendeel, uit Waalse linkse hoek komen de jongste tijd vooral voorstellen van hogere belastingen op multinationals en op kapitaal, en pleidooien voor hogere lonen. Die zouden de concurrentiekracht van de bedrijven nog verder uithollen. Zo’n beleid zou bedrijven eerder afstoten dan aantrekken.