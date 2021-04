Waar Vlamingen thuis zijn

In twintig Ardense gemeenten boerde de vastgoedmarkt dankzij de spaarzame Vlaming. Koploper is Rendeux. 44 procent van de nieuwe eigenaars zijn Vlamingen. De gevolgen van deze massale omvolking zijn niet meer te ontkennen.

Weet u nog? Dat was toch echt het geestigste in ‘The Eagle Has Landed’, die oorlogsfilm uit 1976, met Michael Caine en een zeer vileine Donald Sutherland. En JR van Dallas deed ook mee! U wist dat natuurlijk, voor een lezer van De Tijd is dat gewoon parate kennis. Michael Caine speelt de commandant van een groep Poolse parachutisten in Engeland. De acteur met het meest Londense accent ooit! In 1976 mocht dat nog. De locals zijn niet geheel amused met de Poolse invasie. Een boer gromt zelfs zoiets als ‘foreigners’. U moet begrijpen, het was oorlog. Maar... een kwartier later blijken die Polen Duitsers te zijn, en dat waren de slechteriken van de Tweede Wereldoorlog, toch? Als hun ware Duitse aard bovenkomt, gromt diezelfde boer nog dieper: ‘More bloody foreigners.’

The Eagle has landed

Ja, de brexit heeft diepe wortels. En nu weet u ook welke slag zich op dit moment in de Ardennen afspeelt.

De Belgische notarissen hebben het deze week met een brede glimlach verteld. De vastgoedmarkt daalde vorig jaar met 2,7 procent, maar in twintig Ardense gemeenten steeg ze dankzij de spaarzame Vlaming met 5,3 procent. Koploper is Rendeux. 44 procent van de nieuwe eigenaars zijn Vlamingen. De gevolgen van deze massale omvolking zijn niet meer te ontkennen.

Beffelyhills

In de Delhaize van Rendeux vind je een mooi aanbod van exquise wijnen en bieren. Zoek ze niet in pakweg de Spar van het Henegouwse Quaregnon. De caissière lacht je uit in je gezicht. In de krantenwinkel op de baan naar La Roche liggen Dag Allemaal en Het Laatste Nieuws, zeker in de zomer, prominent in beeld. Wie toch nog bij Moustique of L’Avenir zweert, moet maar op eigen risico rechts achteraan gaan zoeken. In het toeristisch seizoen circuleert een Nederlandstalige versie van het lokale reclameblad. Borden van de gemeente verbieden sluikstorten in twee talen. En Café des Sports, asielcentrum voor de Laatste der Walen, is sinds jaren gesloten. Maar dé brasserie, waar Vlamingen thuis zijn, in de deelgemeente Beffe ontvangt haar gasten straks weer met open armen. Welkom in de Beffelyhills! Inderdaad, die naam is verzonnen door een Hollander.

Veel verzet van het Waalse Taalactiecomité is er niet. Alleen op sociale media wordt gegromd.

Veel verzet van het Waalse Taalactiecomité is er niet. Alleen op sociale media wordt gegromd. Dat de Flamouche zich niet integreert en de prijzen de hoogte in jaagt. En dat de serveurs in de cafés u in het flamouch aanspreken, zelfs als ge de patron persoonlijk kent! Maar de meerderheid knikt, zwijgt en ontvangt. Of zoals een marktkramer me op de markt van Grimbergen ooit vertelde: ‘Commerce, meneer, dat spreekt de taal van de portemonnee, ge moet dat verstaan. Met Vlaams alleen verdien ik hier mijn boterham niet.’

Walen buiten!

En in Durbuy, de kleinste stad ter wereld, valt voor de immobiliënboeren genoeg commerce te doen. Tuurlijk. Durbuy is in oppervlakte groter dan Gent, Charleroi of Luik. Het telt ruim tien keer zoveel inwoners als de stad Mesen. Maar dat houden we onder ons, die Hollandse toeristen moeten dat allemaal niet weten. Die komen in Durbuy trappisten verzetten en ijsjes likken omdat de kleinste stad ter wereld toch iets enigs is. Kijk, de gemiddelde Vlaamse gemeente is Bornem. Kent u iemand die op toeristische uitstap wil naar Bornem?