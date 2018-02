Waarom gaat Duitsland niet ‘all the way'?

Goede ideeën, maar niet de moed ‘to go all the way’. Dat geldt ook voor het regeerakkoord dat nu eindelijk in Berlijn op tafel ligt en bijna beklonken is. Echte economische fouten staan er niet in. De door sommigen bekritiseerde maatschappelijke herverdeling is zinvol, want het verschil tussen arm en rijk in Duitsland is sterk toegenomen. Wil Duitsland de komende jaren - en de komende recessie - niet met een volledig gepolariseerde maatschappij eindigen, dan moet er nu iets gebeuren.