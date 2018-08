Waarom het steeds slechter gaat met de wereld

Ik pieker al een tijdje over een probleem dat u vast herkent. Het werd me in zijn meest paradoxale vorm voorgeschoteld op Facebook.

Een vriend postte een oude zwart-wit kinderfoto van rond 1950. De bijbehorende commentaar luidde ‘ah, al zo lang geleden die kindertijd. De televisie bestond nog niet. Wat leefden we toen nog in een veilige wereld’.

Schermvullende weergave Frederik Anseel ©Frank Toussaint

Nostalgie is van alle tijden. We verlangen terug naar een betere tijd die er wellicht nooit geweest is. Maar deze foto was wel een erg sterk staaltje van geschiedvervalsing. Ze dateerde van nog geen vijf jaar na de Tweede Wereldoorlog. België was bijna vijf jaar lang bezet gebied. Miljoenen mensen werden wereldwijd gedood. Auschwitz, Hiroshima en Nagasaki toonden een kant van de mensheid die we nooit hadden mogen kennen. Zo veilig was die wereld toch niet.

Het zou een grappige anekdote zijn, als het een eenmalige observatie was. Maar steeds weer zie ik mensen verzuchten dat het vroeger beter was en dat het de verkeerde kant opgaat met de wereld. Mensen zijn erg pessimistisch over de toekomst. Dat wil niet zeggen dat ze niet gelukkig zijn, integendeel. De meesten menen dat het heel goed gaat met hen, maar heel slecht met ‘ons’, zeg maar de rest van de wereld.

Nochtans gaan we er objectief gezien op vooruit. Natuurlijk zijn er problemen: het politiek-religieus extremisme, de klimaatverandering en de ongelijkheid zijn bijzonder zorgwekkend. Maar heel wat gegevens wijzen op een gestage globale vooruitgang. Er zijn in de wereld steeds minder ziektes, minder armoede, minder geweld en minder oorlog. Lees de statistieken erop na in boeken als ‘Factfulness’ (Hans Rosling) en ‘Enlightenment Now’ (Steven Pinker). Waarom zien mensen dan zoveel problemen?

Een nieuwe studie in het blad Science stelt dat we steeds meer problemen zien net omdat het zoveel beter gaat. Huh, wat? Laat ik het proberen uit te leggen via de experimenten in de studie. De initiële vraagstelling is bijna te onnozel voor woorden. Wanneer definieer je een object als blauw? Om dat te analyseren lieten de onderzoekers 1.000 gekleurde objecten beoordelen. Is deze figuur blauw? En dit, is dit nog blauw of eerder paars? De grenzen van een kleur zijn vaag en dus moet een proefpersoon subjectief beslissen wat hij definieert als blauw. Het geniale van het experiment is dat de onderzoekers het aantal blauwe punten in een reeks varieerden. In sommige reeksen kwamen veel en in andere heel weinig blauwe figuren voor. Wat bleek? Als proefpersonen weinig blauw zagen, begonnen ze langzaam de definitie uit te breiden. Paars of groen-blauw hoorden er plots ook bij.

In een volgend experiment moesten de proefpersonen ‘bedreiging’ proberen te beoordelen: wanneer straalt iemands gelaatsuitdrukking bedreiging uit? Hoe minder bedreigende gezichten ze te zien kregen, hoe meer proefpersonen hun definitie van wat bedreigend was aanpasten. Plots werden neutrale gezichten ook als bedreigend gezien. Hetzelfde effect voor onethisch gedrag. Mensen werden in een commissie geplaatst waarin ze moesten oordelen over onethisch gedrag. Hoe minder echte probleemgevallen ze moesten beoordelen, hoe ruimer hun definitie van onethisch gedrag.

Hoe minder fundamentele problemen er zijn, hoe meer mensen hun definitie van wat een probleem is uitbreiden.