Wanneer worden de sociale media sociaal?

Twee verhalen hebben het binnenlandse nieuws van de voorbije weken gedomineerd. De zaak-Bart De Pauw als brandpunt van #MeToo en de rellen met jongeren in mijn stad Brussel, een eerste keer na de plaatsing van Marokko voor het WK en vorige woensdag door de komst van een Franse snapchatter.

Ik wil de instantmedia niet afbranden. Integendeel. Elke tijd heeft zijn media. We moeten alleen leren er beter mee om te gaan.

Kranten, radio en televisie hebben er allemaal samen een gigantische hoeveelheid berichtgeving, duiding en commentaar aan besteed. Maar dat volume is maar een fractie van wat de andere media hebben gebracht, de media van ons allemaal, de sociale media, de instantmedia. We oordelen en veroordelen, we analyseren en beoordelen, we reageren en we verspreiden woorden bijna sneller dan onze vingers kunnen tikken.

Shakespeare wist het al: All the world’s a stage, and all the men and women merely players. Vandaag kunnen we dat vertalen als: de wereld is één digitaal podium dat we, als hoofdrolspelers, allemaal samen met onze oprispingen, bedenkingen en meningen vormgeven. En almaar verder doen uitdijen, als die andere ruimte.

De publieke sfeer is oververhit, de openbare ruimte in overdrive. Er is nauwelijks nog een gesprek, alleen maar gescheld. Er is geen verspreiding van informatie of kennis, wel van fake news. Er is geen dialoog, alleen polarisatie.

Maar alle media zijn uiteindelijk wat ze zijn: een middel. Ze kunnen het beste en het slechtste in mensen naar boven halen. En daar zijn we dus zelf mee verantwoordelijk voor. We kunnen terecht eisen van Mark Zuckerberg dat hij zijn algoritmes aanpast, maar we zouden in de eerste plaats naar ons eigen mediagedrag moeten kijken. Kijken naar wat we zeggen, tonen en delen op Facebook, Twitter en alle andere platformen die de publieke digitale ruimte voeden.

Door de geschiedenis heen hebben we altijd opnieuw moeten leren omgaan met elk medium dat in ons leven opdook. We kregen nooit de tijd om ons op ‘het nieuwe’ voor te bereiden. Alleen gaat het nu tegen de snelheid van het licht.

Wishful thinking

De hoerasfeer en de blijde verwachtingen die met de introductie van elk grensverleggend medium gepaard gingen, bleken telkens wishful thinking. Tegenover elk boomscenario stond een doomscenario. De televisie moest een venster op de wereld worden, ze zou in elke huiskamer kennis verspreiden en meer begrip tussen de mensen scheppen. Vandaag weten we dat de televisie die verwachtingen niet heeft ingelost. Uiteraard waren - en zijn - er kwaliteitsvolle programma’s, maar ook ontzettend veel crap.

Bij de introductie van het wereldwijde web waren de verwachtingen zo mogelijk nog hoger gespannen. Net als tien jaar geleden, toen wijlen Steve Jobs met veel aplomb de iPhone voorstelde. Deze zomer maakte The New York Times de balans van tien jaar iPhone op. De auteur van het stuk, Timothy Egan, concludeerde dat het toestel vergeleken met de boekdrukkunst geen maatschappelijke omwenteling op gang heeft gebracht. Jobs moet de duimen leggen voor Gutenberg.

De trage verspreiding van kennis, ideeën en inzichten die bij ‘het boek’ hoort, is ontzettend waardevol.

‘The hope of the iPhone, and the Internet in general, was that it would free people in closed societies.’ Maar intussen is er de mislukking van de Arabische Lente en blijft de onderdrukking van ideeën in tal van landen - van Noord-Korea tot Iran - voortbestaan. Voor The New York Times is het ergste dat uitgerekend de leider van de vrije wereld zijn smartphone gebruikt om vrouwen te beledigen of bizarre video’s de wereld in te sturen waarin hij denkbeeldige reporters in elkaar timmert.

Vorige week bezocht ik in Boedapest een van de oudste bibliotheken van de wereld. In die stille ruimte vol geconcentreerde lezers overviel me de gedachte dat de trage verspreiding van kennis, ideeën en inzichten die bij ‘het boek’ hoort, ontzettend waardevol is. Want die traagheid heeft vaak geleid tot diepe inzichten die de wereld echt beter hebben gemaakt.

Maar ik wil de huidige instantmedia niet afbranden. Integendeel. Elke tijd heeft zijn media. We moeten alleen leren er beter mee om te gaan en misschien twee keer nadenken voor we onze hoogsteigen en uiteraard superbelangrijke mening met de wereld delen. Zou het niet mooi zijn als de sociale media echt sociaal worden?