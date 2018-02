Wat als straks de robokassiers komen?

De tweewekelijkse grafiek van Bart Van Craeynest

De economische goednieuwsshow van de voorbije maanden werd de jongste twee weken onderbroken door de aankondiging van zo’n 1.200 ontslagen bij Carrefour. Zoals gebruikelijk bij zulke aankondigingen volgden heel wat overdreven en onzinnige reacties. Op individueel vlak komt elk ontslag hard aan, maar dat veralgemenen tot ruimere implicaties voor de hele economie, de arbeidsmarkt of het beleid slaat nergens op.

De realiteit is dat er elk jaar vele duizenden jobs verdwijnen op onze arbeidsmarkt, en vele duizenden bijkomen. De jongste jaren komen er veel meer nieuwe bij dan dat oude sneuvelen. Niettemin weerklonk ook nu weer de roep om werknemers beter te beschermen tegen een ontslag. Daarbij wordt vlot vergeten dat België van alle industrielanden al veruit de strengste bescherming tegen een collectief ontslag heeft.

In een normaal werkende economie is een aantal ontslagen niet te vermijden. Die ontslagen kunnen het gevolg zijn van verkeerde keuzes bij sommige bedrijven (zoals Carrefour), maar evengoed van structurele verschuivingen in de economie. Vooral daar staat ons de komende jaren heel wat te wachten. Onze economie automatiseert en robotiseert al een hele tijd, maar de grootste impact moet allicht nog komen. De twee sectoren die tot nu de meeste impact voelden, de industrie en de financiële sector, zijn mogelijk maar een voorsmaakje. De voorbije 15 jaar gingen daar netto gemiddeld bijna 10.000 jobs per jaar verloren.

Voorspellingen

Er zijn heel wat studies en verhalen over alle jobs die de komende decennia vervangen zullen worden door robots en machines. Een van de meest spraakmakende onderzoeken gaf in 2013 aan dat ongeveer de helft van de bestaande jobs in de komende 20 jaar kans maakt om vervangen te worden door computers*. In een recentere update namen de auteurs gas terug door te stellen dat voor 70 procent van de huidige jobs de vooruitzichten op termijn onzeker zijn.

De sterk uiteenlopende voorspellingen tonen vooral dat niemand het vandaag echt weet. De technologische revolutie heeft het potentieel om onze hele arbeidsorganisatie structureel te veranderen, maar vandaag valt niet te voorspellen welke sectoren in welke mate geraakt zullen worden. Niettemin is het niet zo moeilijk zich voor te stellen dat straks geen kassiersters, (bank)loketbedienden, treinbestuurders of boekhouders meer nodig zijn.

Om goed met dat soort verandering om te gaan mogen we ons niet krampachtig vastklampen aan bestaande jobs of structuren, maar moeten we ervoor zorgen dat mensen die hun job zien verdwijnen overstappen naar nieuwe banen. Dat vergt vooral de flexibiliteit om ons aan te passen aan veranderende omstandigheden. En net hier scoort België opvallend slecht. Het World Economic Forum plaatst ons land op een 108ste plaats op 137 landen voor arbeidsmarktflexibiliteit.

Daarnaast scoort België ondermaats voor levenslang leren, nog iets wat alleen maar belangrijker wordt in een snel veranderende wereld. Onze arbeidsmarkt is op z’n zachtst gezegd niet klaar om om te gaan met verandering. En dat terwijl die verandering er zo goed als zeker aankomt. De reacties op het Carrefour-nieuws maakten weer duidelijk dat ook heel wat beleidsmakers zich daar nog te weinig van bewust zijn.

(*) Frey C.B. en M.A. Osborne (2013), The future of employment: How susceptible are jobs to computerization?