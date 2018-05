Wat bij de volgende crisis?

De tweewekelijkse grafiek van Bart Van Craeynest

Na 18 jaar in de raad van bestuur neemt de vicevoorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), Vitor Constâncio, eind deze maand afscheid. Op zijn laatste persconferentie over het monetaire beleid reflecteerde hij over de toekomst van dat beleid.

Bijna tien jaar na de crisis blijkt het beleid van scherpe renteverlagingen en spectaculaire geldinjecties uitermate moeilijk terug te draaien.

Daarbij bevestigde hij dat de onconventionele maatregelen zoals geld bijdrukken nu permanent deel uitmaken van de gereedschapskist van de centrale bank. Bovendien gaf hij mee dat het ‘eenvoudige leven’ van de centraal bankier zoals het vroeger was niet meer terugkomt.

Constâncio drukte zich allicht nog zacht uit. In reactie op de grote recessie zetten de centraal bankiers nooit eerder geziene middelen in om de schade te beperken. Zonder hun scherpe renteverlagingen en spectaculaire geldinjecties was de crisis ongetwijfeld aanzienlijk dieper geweest. Maar bijna tien jaar na de crisis blijkt het uitermate moeilijk om dat beleid terug te draaien.

Schermvullende weergave ©Frank Toussaint

De Amerikaanse centrale bank (Fed) verhoogde haar beleidsrente ondertussen al van 0,25 naar 1,75 procent. En ze verlaagde haar balans sinds oktober vorig jaar met ruim 80 miljard dollar, nadat ze die sinds september 2008 met meer dan 3.500 miljard dollar opblies.

De ECB loopt in dit verhaal nog een paar jaar achter. Ze houdt nog minstens een jaar vast aan de huidige bodemrente en denkt ondertussen hard na over het eventueel stilleggen van de gelddrukpersen na de zomer. In vergelijking met september 2008 staat de teller op een dikke 3.000 miljard bijgedrukte euro’s.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Het huidige ECB-plan lijkt te zijn tegen eind dit jaar te stoppen met geld bijdrukken, om dan in de tweede helft van 2019 te beginnen met renteverhogingen en vervolgens vanaf 2020 de balans geleidelijk te gaan afbouwen. Allemaal in de veronderstelling dat het economische klimaat al die tijd gunstig blijft, een vrij heroïsche veronderstelling.

De jongste weken gingen de voorlopende economische indicatoren zowel in de Verenigde Staten als in Europa wat lager. Voorlopig is dat allicht meer een indicatie van het stabiliseren van de economische activiteit op een degelijk niveau dan het startschot van de volgende economische crisis. Niettemin komt die laatste er in de loop van de komende jaren onvermijdelijk aan. Het is uitgesloten dat de ECB - en zelfs de Fed - haar beleid kan ‘normaliseren’ voor het zover is.

Ook aan budgettaire kant ziet het er niet naar uit dat de beleidsmakers voldoende snel aan het herladen zijn. In de eurozone wordt de overheidsschuld wel langzaam afgebouwd, weliswaar komende van een niveau van zo’n 90 procent van het bbp. Maar de impact van de vergrijzing zal ertoe leiden dat er de komende jaren weinig of geen budgettaire marge is.

Het is uitgesloten dat de ECB - en zelfs de Fed - haar beleid kan ‘normaliseren’ voor de volgende economische crisis er aan komt.

In de VS gaan ze op dat vlak nog wat verder. De recente beslissingen over belastingverlagingen en hogere overheidsuitgaven zadelen de Amerikaanse overheid op met tekorten van gemiddeld 5 procent van het bbp in de komende tien jaar.

De wereldeconomie staat zo goed als zeker dichter bij de volgende crisis dan bij de vorige. En bij die volgende crisis zal dus budgettair weinig ruimte zijn om in te grijpen. Ondertussen laten politici niet alleen in België talrijke kansen liggen om hun economieën structureel te versterken. Zowel in de VS als in Europa zal bij de volgende crisis toch opnieuw vooral naar de centraal bankiers gekeken worden. De onconventionele maatregelen van de voorbije jaren worden dan de norm.

Misschien gaat het beleid dan nog onconventioneler. In theorie kunnen de centraal bankiers de overheidsobligaties die ze de voorbije jaren opkochten gewoon vernietigen. Dat zou voor de overheden ruimte maken om nieuwe schulden aan te gaan. Maar net als bij eerdere periodes in de jaren 70 en 90, toen het monetaire beleid zich steeds dieper op onbekend terrein waagde, zal dit allicht niet zonder ongelukken verlopen.