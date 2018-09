Wat is een goede burgemeester?

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober zijn er verschillende kandidatenlijsten - behalve in de West-Vlaamse gemeente Zuienkerke, waar geen verkiezingen zullen plaatsvinden - met telkens een programma opgebouwd rond fiscaliteit, netheid, mobiliteit, veiligheid en tal van andere dingen. Sommige bevatten zelfs honderden voorstellen. De meerderheid van de stemgerechtigden zal deze programma’s niet lezen en wellicht stemmen op basis van één enkel criterium: was de uittredende burgemeester die zichzelf wil opvolgen een goede burgemeester?

Hoe definiëren we dit? En hoe kunnen de kiezers weten of hun burgemeester goed werk heeft geleverd?

Hoewel verre van perfect, is in de bedrijfswereld de omzetevolutie een belangrijke indicator om het management te evalueren. In lijn hiermee zou men kunnen denken dat een goede burgemeester het aantal inwoners doet toenemen. Door het voeren van een goed beleid zal de levenskwaliteit toenemen. Dit zal individuen en gezinnen aanzetten om in de gemeente te komen wonen.

Dat er weinig GAS-boetes worden uitgeschreven kan net zo goed een teken van laksheid zijn als een bewijs van een effectief preventiebeleid

De burgemeester wordt hiervoor dubbel aangespoord. Ten eerste omdat meer inwoners neerkomt op meer belastingplichtigen en dus meer fiscale inkomsten om de gemeentekas te spijzen. Ten tweede omdat het loon van een burgemeester afhangt van het aantal inwoners in de gemeente.

Maar er is een tegengewicht, en niet van de minste: inwoners zien niet graag de densiteit van ‘hun’ wijk toenemen omdat dat neerkomt op meer verkeer en minder parking.

Indien de bevolkingsevolutie geen goede maatstaf is, zijn er dan objectieve gegevens die toelaten om te bepalen of de burgemeester een goede burgervader was?

Efficiëntie

Ze bestaan wel degelijk, en we moeten ze gebruiken, ondanks het feit dat op elk cijfer wel kritiek te geven valt. Dat er weinig GAS-boetes worden uitgeschreven kan net zo goed een teken van laksheid zijn als een bewijs van een effectief preventiebeleid. Gemeentebelastingen kunnen gedaald zijn, maar ten koste van een verhoogde gemeenteschuld.

Gemeentebelastingen kunnen gedaald zijn, maar ten koste van een verhoogde gemeenteschuld