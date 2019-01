Wat na de iPhone?

‘Is het een vliegtuig? Is het een vogel? Nee, dat is het niet. Het is Mega Mindy die je aan de hemel ziet.’ Misschien een wat onorthodox begin van een column in een serieuze krant als De Tijd. En toch heeft het te maken met een serieus onderwerp.

Vorige week kwam Apple met een winstwaarschuwing door de afkoelende verkoop van de iPhone. De Chinese markt blijkt een struikelblok te zijn, maar ook het feit dat bijna 12 jaar na de lancering van de eerste iPhone ons enthousiasme om het model waar we vandaag mee rondlopen te vervangen door het allernieuwste, niet meer zo groot is. Zelf loop ik met een drie jaar oud model rond en ik ben niet alleen. In technologieland is dat een eeuwigheid. Dat is het probleem van Apple.

Schermvullende weergave ©Frank Toussaint

Maar niet enkel van Apple. De achterliggende vraag is of de innovatiegolf van de voorbije 10 jaar, gedreven door het smartphoneplatform, voorbij is. En of er spoedig een nieuw platform aankomt dat weer voor zo’n innovatiegolf kan zorgen. Alle ogen zijn gericht op slimme luidsprekers als de Echo van Amazon, Google Home en de Homepod van Apple.

Wat leren we, sinds de klassieker Diffusion of Innovation uit 1962 van Everett Rogers, uit meer dan 50 jaar onderzoek over hoe nieuwe categorieën zich ontwikkelen op de markt? Dat er nogal wat positieve signalen zijn dat de doorbraak van slimme luidsprekers eraan komt.

Er zijn positieve signalen dat de doorbraak van de slimme luidspreker eraan komt

Ten eerste is er de timing. Het duurt 3 tot 5 jaar voor een nieuwe categorie een kantelpunt bereikt. Daar zitten we nu ongeveer. Het aantal concurrenten stijgt en voor de pioniers is dat misschien geen goed nieuws, maar het leidt er wel bijna altijd toe dat een markt sneller gaat groeien. Bijna een kwart van de Amerikaanse gezinnen heeft al een slimme luidspreker in huis. Dat is ruim voorbij de fase van vroege fans en enthousiastelingen.

We lijken het er met de term slimme luidspreker’ ook eens over te geraken hoe we die dingen nu noemen. Dat is een doorbraak in de ontwikkeling van een nieuwe categorie! U moet er eens het eerste persbericht van Amazon over de Echo op naslaan. Het bedrijf heeft het merkwaardig moeilijk om te beschrijven wat het ding eigenlijk is. ‘Echo is een nieuwe categorie’, klinkt het. Maar wat die categorie dan is, wordt niet benoemd. Enkel dat het een toestel is dat ontworpen is rond uw stem, en dat u er informatie, muziek, nieuws en het weer mee kunt beluisteren. Is het een luidspreker? Is het een stemgestuurde assistent? Nee, dat is het niet, het is de Amazon Echo, beter bekend als Alexa.

Paardenloze koetsen

Het is typisch voor een nieuwe categorie dat er in de beginfase nog niet echt een naam voor is. De eerste auto’s werden simpelweg paardenloze koetsen genoemd. En voor we op de consensus ‘smartphone’ belandden, deden er meer dan 280 verschillende namen de omloop voor een toestel dat een telefoon, apps, e-mail en meer op een pocket sized scherm verenigt.

Een platform is meer dan een simpel toestel, en is maar zo nuttig als de diensten die erop aangeboden worden en het ecosysteem dat eraan verbonden is

De achilleshiel is waar we zo’n slimme luidspreker voor kunnen gebruiken. Ik gok erop dat u sneller praat dan u typt. Dat is alvast een duidelijk voordeel van stemgestuurde toestellen. Maar een platform is meer dan een simpel toestel, en is maar zo nuttig als de diensten die erop aangeboden worden en het ecosysteem dat eraan verbonden is.