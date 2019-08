Wees geen hufter

Vindt u ook dat een en ander dringend op de schop moet? Dan zit u op dezelfde golflengte als onze opiniemakers. Wat keilen jullie met plezier de prullenmand in, vroegen we hun?

Hufters, schoften en klootzakken. We proberen ze te vermijden maar op het werk kan je er soms niet aan ontsnappen. Trollen op social media kunnen we blokkeren en #MeToo stopt hopelijk seksueel grensoverschrijdende gedrag. Tijd om ook gewoon hufterig gedrag op de werkvloer een halt toe te roepen.

Lees de biografieën van sterrenchefs en de ongecontroleerde woede-uitbarstingen spatten van het blad. Scheldpartijen en publieke vernederingen zoals die van de Britse topkok Gordon Ramsay zijn schering en inslag. Als in een rite de passage vliegen de potten en pannen keukenjongens en -meisjes om de oren.

Hufterig gedrag is niet uniek aan de horeca. Een op de vijf mensen zegt er dagelijks mee geconfronteerd te worden. Apple-topman Steve Jobs was een notoire lomperik, die medewerkers geregeld kleineerde tijdens vergaderingen. We zullen geen namen noemen, maar de verhalen over toppolitici die medewerkers de huid vol schelden, zijn welbekend. En geloof me vrij, ook in academische milieus zijn behoorlijk wat briljante geesten om wie je liever in een cirkel heen loopt.

Hufterig gedrag wordt vaak vergoelijkt. De stress en de druk zijn torenhoog. Stoom afblazen hoort erbij. Briljante kunstenaars zijn vaak moeilijke mensen. Het is net dankzij zijn koppige karakter dat de man zo succesvol geworden is. Dat zijn nu eenmaal de gewoonten in het milieu. De praatjes zijn eindeloos.

Je hoeft geen klootzak te zijn om succesvol te zijn.

Ik zeg: dat is onzin. Je hoeft geen klootzak te zijn om succesvol te zijn. Mensen worden niet dankzij maar ondanks hun slecht karakter succesvol. Of ze gedragen zich hufterig simpelweg omdat ze ermee wegkomen. Dat is de reden waarom je vaak hufterig gedrag ziet in machtsposities.

Pik dat hufterig gedrag niet meer. Ben je daarom een snowflake? Mogen we op het werk ook al onze mening niet meer zeggen? Natuurlijk wel, er is niets verkeerds met een gezonde discussie op het werk. Maar dat kan pas in een omgeving waar iedereen zich oké voelt om zijn mening te uiten. En daar gaat het verkeerd. Hufters creëren een klimaat van terreur waarin ze anderen onderdrukken.

Ken je mensen waarbij je je na een gesprek altijd ongemakkelijk voelt, zonder dat je er precies de vinger op kan leggen waarom? Grote kans dat je met een hufter te maken hebt. Gesprekspartners onderbreken, sarcastisch commentaar, jaloerse roddels, vileine sneren en subtiele vernederingen zijn het wapenarsenaal van de hufter. Bob Sutton, hoogleraar aan Stanford, schreef er een schitterend boek over ‘The No Asshole Rule’.

Ha, zegt u, zo ken ik er wel een paar in mijn omgeving. Maar opgelet, misschien bent u wel zelf een hufter zonder dat u het weet. Daarom deze korte diagnostische test:

- Je hebt soms het gevoel dat je omringd wordt door incompetente idioten. Je hebt een korte lijst met goede vrienden en een lange lijst met vijanden en je bent even trots op beide.

- Soms kan je gewoon je minachting voor de losers op het werk niet meer verbergen.

- Als je iets gedaan wil krijgen, helpt het je eens goed kwaad te maken.

- Met je onschuldige commentaren krijg je vaak de lachers op je hand in de vergadering.

- Je bent er als de kippen bij om uit te vogelen waar iemand een fout gemaakt heeft.

- Zelf maak je eigenlijk geen fouten, maar er is altijd die idioot die jouw plan verprutst.

- Je moet vaak mensen onderbreken omdat ze het bij het foute eind hebben.

- Ok, je grapje was wat pijnlijk, maar we hebben toch eens goed gelachen.

- Het valt je op dat mensen oogcontact met je vermijden als ze met je praten.

- Je hebt altijd van die eikels die vijandig reageren op je mails en dat escaleert al eens in een mailoorlog.

- Mensen lijken er vaak net vandoor te moeten als je ergens bij komt staan.

Herkenbaar? Dat bent u misschien wel zelf de hufter die iedereen op het werk vermijdt. Don’t be that person. Wees geen hufter. Je hebt het niet nodig.