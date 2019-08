Weg met dat vermanende mobiliteitsvingertje

De prullenmand | Vindt u ook dat een en ander dringend op de schop moet? Dan zit u op dezelfde golflengte als onze opiniemakers. Wat keilen jullie met plezier de prullenmand in, vroegen we hun.

In politieke salons, in plenaire sessies, in commissies en in de wandelgangen van de parlementen worden veelal hoogstaande debatten gevoerd. Het ene thema is al wat interessanter dan het andere. Ik heb het altijd boeiend gevonden die te volgen, maar regelmatig moest ik denken aan de hardwerkende Vlaming die het niet zo breed heeft.

Het is heel gemakkelijk in de vergaderzalen van het parlement te vertellen hoe het allemaal moet. De politiek moet de burger er attent op maken dat dit of dat niet correct is, klinkt het dan. Maar uiteindelijk moet diezelfde burger diep in de buidel tasten om aan de sensibilisering gevolg te geven. Ik pik er één voorbeeld uit: de discussie over reizen met een vliegtuig.

Langs alle kanten wordt getoeterd dat mensen zich op een andere manier moeten verplaatsen. Vanwege het milieu. Ik begrijp dat: er is een probleem en dat vraagt een oplossing. De afgelopen jaren is massaal gewezen op de impact van vliegtuigen op het milieu. Een mens durft nog amper het vliegtuig te nemen.

Maar kan je dat altijd mijden? Ik nam de proef op de som. Ik plande een reis naar Italië. Met de nodige burgerzin nam ik me voor met de trein te gaan. Reistijd: 15 tot 17 uur, afhankelijk van de verbinding. Kostprijs: 760 euro. Voor één persoon. Ik vond dat nogal prijzig, dus bekeken we een vliegreis. Reistijd: 1,5 uur. Prijs: 166 euro. Met wat bagage erbij kwam ik aan 220 euro. Heen en terug. Uiteraard neem ik dan de trein niet.

Ik vertaal zulke intenties graag naar het leven van de modale Vlaming. Neem een gezin van tweeverdieners met drie kinderen. Heel toevallig ontmoette ik zo’n familie. Milieubewuste mensen, geen grootverdieners. Correcte burgers, sociaal geëngageerd. Ze gingen deze vakantie naar Zuid-Frankrijk, en wilden ook met de trein gaan. Wat bleek? De trein had de gewenste minimale milieu-impact, maar een maximale impact op de portemonnee. Als tussenoplossing hebben ze beslist de auto te nemen.

Een gezin met drie kinderen neemt niet steevast de tram, trein en bus als dat drie keer zoveel tijd vraagt en drie keer zoveel kost. Niet voor het reizen, maar ook niet in de dagelijkse routine. Anders geraken de kinderen na de werkdag niet op tijd op de viool- en dansles.

Ikzelf combineerde een tijd mijn werk als parlementslid met dat van bedrijfsleider. Mijn verplaatsingstraject was nooit van A naar B en van B naar A, en vond nooit op dezelfde uren plaats. Ik nodig u uit dat met het openbaar vervoer te proberen realiseren. Ik zou meer onderweg zijn dan mijn taken te kunnen uitvoeren.

Het klimaat is en blijft belangrijk, maar tijd en centen ook. Laat ons die drie parameters als uitgangspunt nemen.

Benoem de zaken zoals ze zijn: het is simpelweg niet haalbaar iedereen te laten treinen. Voor velen is het te duur, de infrastructuur is er niet op voorzien en tweeverdieners die een heel jaar werken, willen zo weinig mogelijk tijd verdoen aan reizen. Er is nog altijd zoiets als een economische realiteit.

Aan wie zo graag anderen vermaant omdat die niet met de fiets komen of het openbaar vervoer nemen: geef eerst een oplossing alvorens ons met een diep schuldgevoel op te zadelen. De meeste mensen zijn niet van slechte wil, ze willen gerust hun steentje bijdragen aan het klimaat. Maar het moet haalbaar zijn.

In de huidige samenleving heeft ook tijd waarde. Ik hoor die argumenten nooit in het debat. Uit politieke correctheid misschien? Het klimaat is en blijft belangrijk, maar tijd en centen zijn dat ook. Laat ons die drie parameters als uitgangspunt voor een oplossing nemen.