Weg met de Europese monetaire unie, leve de nieuwe Europese monetaire unie

Vindt u ook dat een en ander dringend op de schop moet? Dan zit u op dezelfde golflengte als onze opiniemakers. Wat keilen jullie met plezier de prullenmand in, vroegen we hun?

In het bedrijfsleven heeft iedereen de mond vol van de noodzaak aan flexibiliteit en aanpassingsvermogen. In een wereld van disruptie kan een bedrijf of een economie zich geen handboeien veroorloven. In de natuur is een systeem dat niet meer evolueert per definitie dood. Als de huidige Europese monetaire unie niet evolueert, is haar hetzelfde lot beschoren.

De euro zag het daglicht in 1999 als een uitloper van het Europese project, zelf een uitloper van de trauma’s opgedaan in de twee wereldoorlogen. Door een muntunie te vormen wou men de vrijhandel bevorderen en de mobiliteit van mensen verhogen. Dat is een zinvol en nuttig streven, dat op zijn minst deels zijn doel heeft bereikt.

Er is niet altijd respect voor eurocraten, maar het Verdrag van Maastricht was een geniaal economisch werkstuk omdat het al lang op voorhand anticipeerde op de problemen waarmee we vandaag geconfronteerd worden. De auteurs waren er zich van bewust dat de muntunie in gevaar zou komen als de deelnemende landen niet economisch zouden convergeren. Te grote verschillen in competitiviteit leiden onvermijdelijk tot interne spanningen, omdat een muntunie devaluaties uitsluit en daarmee een uitlaatklep voor die interne spanningen onverbiddelijk afsluit.

De hoop was dat de Duitsers zich wat meer zouden gedragen als de Italianen en vice versa. Zoals we weten, is dat niet gebeurd. De volksgeest loopt niet in de pas van bureaucratische idealen. De muntunie heeft daarom vooral de sterke landen versterkt en de zwakke landen verzwakt. Duitsland stapelt de overschotten op en weigert halsstarrig onder de budgettaire nulgrens te gaan om de landen in het Zuiden wat ademruimte te geven. De Italiaanse economie zwalpt door een chronisch gebrek aan competitiviteit en stapelt tekorten op. Was Italië niet overgeschakeld op de euro, dan was de lire al lang 30 procent in waarde gedaald.

Devaluaties en depreciaties hebben een slechte reputatie omdat ze wel eens misbruikt worden als wapen in een handelsoorlog. Daarbij mag je echter niet vergeten dat ze ook een fantastisch voordeel hebben. Ze laten een land toe onmiddellijk te reageren op economische schokken en verschillen in competitiviteit weg te werken. In een muntunie valt die flexibiliteit weg. Wie in een muntunie een competitiviteitsnadeel opbouwt, heeft geen andere keuze dan de lange en steile weg van de ‘interne’ devaluaties te bewandelen: besparen, besparen en nog eens besparen.

Als de EU het initiatief niet neemt om de muntunie te hervormen, zal het systeem zichzelf wel hervormen.

Besparingen leggen een zware last op de bevolking en ondermijnen elke sympathie voor het Europese project, dat er verantwoordelijk voor wordt geacht. Het is opvallend dat in Italië niet alleen de werkende bevolking tegen de EU is gekant, maar ook de industriële elites. De calvarie van Griekenland, weliswaar zelf ingeleid door incivisme, is een extreem voorbeeld van het lijden dat een muntunie aan een bevolking kan opleggen.

De Britten werden verketterd omdat ze verkozen uit de muntunie te blijven. Niemand zal echter ontkennen dat het behoud van het pond de schok van de brexit in een oogwenk heeft opgevangen. Het pond deprecieerde fors en heeft zo de Britse economie op de rails gehouden. De Grieken waren ongetwijfeld veel beter af geweest als ze waren teruggekeerd naar een nationale munt. De korte pijn is ook economisch te verkiezen boven de lange pijn. De lange pijn is uitputtend en heeft talrijke nefaste bijwerkingen.

Europa zou er goed aan doen de muntunie te herzien. Er zijn nauwelijks landen die voldoen aan alle criteria van het Verdrag van Maastricht. Sommige voordelen van de muntunie zijn ingehaald door de technologie. In 1998 moest je nog naar de bank om biljetten om te wisselen, vandaag betaal je met je smartphone of haal je ergens geld uit de muur en transfereer je moeiteloos geld naar een ander Europees land.