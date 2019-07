Weg met het sociaal overleg als vergeetput

Negeert u de laatste twee woorden van de titel boven dit stuk alstublieft niet? Mijn boodschap is allerminst: ‘Weg met het sociaal overleg.’ Het georganiseerde overleg tussen werkgevers- en werknemersorganisaties in ons land heeft een belangrijke economische waarde. Als werkgevers en werknemers het eens geraken over een bepaalde arbeidsmarkthervorming, dan is het veel eenvoudiger die te implementeren op de werkvloer.

Bovendien klopt het gevoel dat bij velen leeft - dat de sociale partners vandaag geen akkoorden meer kunnen sluiten - niet. Werkgevers en werknemers raken het ook anno 2019 over heel veel zaken wel eens. Maar men mag van hen ook niet het onmogelijke verwachten. Sommige dossiers raken zo sterk aan hun kerntegenstellingen dat we de sociale partners er niet zomaar hun plan mee mogen laten trekken.

Dit stuk is dan ook in de eerste plaats een aanklacht tegen vorige regeringen, de regering-Michel in het bijzonder, die hebben toegelaten dat het sociaal overleg voor een aantal belangrijke dossiers als een vergeetput fungeerde. Dossiers waarover de regeringspartners het onderling niet eens geraakten, werden er afgezet om ze nadien nooit meer terug te zien.

Zware beroepen

Het klassieke voorbeeld van een dossier dat de regering-Michel op die manier mismeesterde, is dat van de zware beroepen. In 2014 kondigde de federale regering bij haar aantreden aan de officiële pensioenleeftijd tot 67 jaar op te trekken. Het sluitstuk van die hervorming was een lijst van zware beroepen die een uitzondering zouden krijgen op de verhoogde pensioenleeftijd van 67 jaar. Het opstellen van die lijst werd aan de sociale partners overgelaten. Deadline na deadline verstreek en de discussie eindigde zoals ze begonnen was, met een wit blad. Terwijl 55-plussers bovenal naar duidelijkheid snakken, laat de struisvogelpolitiek van Michel iedereen in de waan dat langer werken iets voor de buurman zal zijn.

Mijn voorstel vraagt bovenal dat de volgende federale regering moediger is dan de huidige.

Hetzelfde fenomeen bij de hervorming van de koppeling van onze lonen aan de anciënniteit. Dat een jaar meer op de teller automatisch leidt tot een hoger loon, leidt ertoe dat ouderen relatief duur zijn. In onze recente enquête bij 3.959 Vlaamse 50-plussers gaf 35 procent van de werkloze respondenten zelf aan dat hun hoge loonverwachtingen het vinden van een baan bemoeilijkt.

Ook gewezen minister van werk Kris Peeters (CD&V) verwees veelvuldig naar de sterke koppeling van lonen en anciënniteit als een drempel voor langer werken. Vaak gaf hij daarbij aan dat hij voorstellen voor een hervorming gevraagd had aan de sociale partners. Hij had beter moeten weten. Als werkgevers en werknemers het over iets nooit zomaar eens zullen raken, dan wel over dat dossier. Het realiseren van die hervorming laten afhangen van een uitwerking door de sociale partners, kwam neer op ze ten grave dragen.

Zware prijs

We betalen straks een zware prijs omdat de regering-Michel in die dossiers niet durfde door te zetten. Onze begroting ontspoort, zodat het onzeker is of we ook in de toekomst zorg zullen kunnen dragen voor wie onze zorg nodig heeft. De enige realistische remedie is met meer mensen werken en dat langer doen dan nu. Dat de regering-Michel belangrijke hervormingen richting langer werken in de vergeetput van het sociaal overleg heeft gestort, kan dan ook gezien worden als schuldig verzuim, niet het minst tegenover de twintigers en dertigers, mijn generatie.

Een volgende federale regering zal anders met het sociaal overleg moeten omgaan. Ik bepleit een ‘position switch’, waarbij de sociale partners hun plan laten trekken bij belangrijke hervormingen geen optie meer is.

Typisch legt de regering een kader vast waarbinnen werkgevers en werknemers moeten onderhandelen. Een totaalbedrag dat alle uitzonderingen voor zware beroepen moet dekken is daarvan een voorbeeld. Dat moet de regering blijven doen, maar ze moet een stap verder gaan. Namelijk ook een standaardinvulling aan het kader geven, een volledig uitgewerkte hervorming, zoals de regering die ziet. Bij de discussie rond de zware beroepen had dat een eigen lijst van zware beroepen, eventueel opgesteld door experts, kunnen zijn.

Wit blad

Pas nadien zou ik de sociale partners laten onderhandelen. Binnen het vastgelegde kader, maar met alle vrijheid om de invulling van de regering aan te passen. Met geven en nemen, zodat een akkoord uit de bus komt dat voor alle partners een verbetering is ten opzichte van het schot voor de boeg vanuit de regering. Is er echter tegen de deadline voor de onderhandelingen geen akkoord, dan wordt de door de regering uitgewerkte hervorming automatisch goedgekeurd. Eindigen met een wit blad is zo geen optie meer.