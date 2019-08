Weg met navelstaren en tijdverlies

Vindt u ook dat een en ander dringend op de schop moet? Dan zit u op dezelfde golflengte als onze opiniemakers. Wat keilen jullie met plezier de prullenmand in, vroegen we hun.

De politieke kaarten werden geschud en we gingen de zomer in zonder te weten welke politici de nieuwe beleidsmakers zullen zijn in Vlaanderen en België. De politici lijken opnieuw vooral bezig met zichzelf en de politique politicienne. Het is een vorm van navelstaarderij waar kop noch staart aan te krijgen is.

Het is nefast voor een bloeiende economie en voor een goed functionerende maatschappij. We verliezen tijd die we niet hebben. Zowel de burgers als de bedrijven hebben nood aan een geloofwaardig, doelgericht en doortastend beleid. En er ligt best wat werk op de plank.

Zal ik u een concreet voorbeeld geven? In mijn bedrijf staan deze zomer zeven nieuwe aanwervingen gepland, een uitbreiding van onze ploeg met zowat een kwart. Onze medewerkers komen van over de hele wereld. We hebben al een Nederlander, een Fransman, een pittige jongedame uit El Salvador en een Brit - die we onze brexitvluchteling noemen. En daar komt hopelijk snel extra buitenlandse versterking bij.

Omdat we in eigen land niet meteen de talenten vinden die we nodig hebben, kijken we over de landsgrenzen. Uit noodzaak, maar ook omdat het ons bedrijf al zoveel goeds heeft gebracht. De kijk van die nieuwe mensen op de wereld en hoe dat onze medewerkers verrijkt, doet ons bedrijf bruisen.

De voertaal op kantoor is een leuke mix van Engels, Spaans, Frans en Nederlands. Het belangrijkste Vlaamse woord voor elke nieuwe international is ‘tussenstukske’ - tussenstukjes tussen een laptop en een projector zijn het Zwitsers mes om mee te overleven, als je bij klanten langsgaat. Onze nieuwkomers mogen trouwens kiezen welk accent ze gebruiken: Gents, Antwerps of West-Vlaams. Ook op dat vlak zijn we divers.

Hello Customer (een online platform dat bedrijven helpt feedback van klanten te analyseren, red.) wordt dus sterker doordat ons team internationaler wordt: we hebben alweer goede kandidaten uit Frankrijk, Brazilië, Hongkong, Wit-Rusland en India geselecteerd. Helaas duurt het tergend lang voor we hen aan het werk kunnen zetten. We werven iemand aan in mei en pas tegen september zal alles geregeld zijn om hem te laten starten. Althans, dat is de laatste prognose. Het kan net zo goed oktober worden, of nog later.

In tijden van schaarste op de arbeidsmarkt is het ontstellend hoe traag iemand van buiten België, en zeker van buiten de EU, hier aan de slag kan.

Als we telkens vier maanden tot een halfjaar moeten wachten om door de administratieve mallemolen te geraken, zijn we ver van huis. Ik mag er niet aan denken welke opportuniteiten we missen doordat we het internationale talent dat zich aandient niet sneller kunnen inzetten. In tijden van schaarste op onze arbeidsmarkt is het ontstellend hoe traag iemand van buiten België, en zeker van buiten de EU, hier aan de slag kan.

Wij moeten voor al die mensen een pak papierwerk aanleveren en een procedureslag uitvechten, want het gaat om procedures die helaas vaak niet in het Engels kunnen. En als twee administraties elkaar niet begrijpen, wordt het nog moeilijker. De uren die we daaraan spenderen, tel ik liever niet.

Gelukkig kan ik me troosten met de gedachte dat al die moeite een investering is. Elk van de mensen die we aanwerven, brengt zoveel mee: brains, talent, expertise, ambitie en werklust, maar ook een open geest. Je voelt een ongelooflijke drive bij al die mensen die een nieuwe start zoeken, en kansen willen aanboren in een ander land met een andere cultuur. Top!