Weg met vooroordelen tegen vrouwelijke ondernemers

Na een proclamatie begin juli stond ik bij een groepje fiere ouders - veronderstel ik - wier dochter- of zoonlief net met succes afgestudeerd was. ‘Mijn dochter kan dat niet’, hield een vader-ondernemer voet bij stuk tijdens een discours over hoe ferm hij omging met zijn klanten. Een van de dames in het gezelschap trachtte hem van het tegendeel te overtuigen door meermaals aan te geven dat zij dat op die leeftijd ook niet kon, maar het had geleerd. Hij hield vol. ‘Met vier dames tegen een zou ik het opgeven’, counterde ik. ‘Zal ik deze keer maar doen’, besloot hij met ostentatieve tegenzin. Zijn dochter zwaaide met meer dan behoorlijke punten af, maar een job bij het familiebedrijf lijkt er niet in te zitten.

Hoewel de publieke en private sector de voorbije jaren een inhaalbeweging maakten om ondernemingszin te stimuleren, blijven weinig vrouwen in ons land de stap naar ondernemen zetten. Vrouwelijke ondernemers maken amper 9 procent van de actieve beroepsbevolking uit, minder dan het Europees gemiddelde. Mannelijke ondernemers scoren met 17 procent bijna dubbel zo hoog en ook beter dan het gemiddelde.

Niet alleen in (relatief) aantal hinken vrouwen achterop - de voorbije tien jaar is het aandeel vrouwelijke zelfstandigen in hoofdberoep onveranderd gebleven - vrouwen zijn ook minder geneigd medeoprichters aan te trekken of personeel aan te werven. Meer dan driekwart van de vrouwelijke ondernemers zijn solo-entrepreneurs.

Bedrijven opgericht door vrouwen blijven bovendien vaak en te lang klein. Recent onderzoek in de VS zag een aantal redenen. Vrouwelijke bedrijfseigenaars doen minder snel grote stappen en blijven langer hangen bij hun eigen spaargeld om hun bedrijf te financieren. Ze zouden een grotere appetijt voor berekende risico’s hebben en - echt - hun eigen baas willen zijn, zonder verantwoording hoeven af te leggen aan externe kapitaalverschaffers.

Het Amerikaanse Illuminate Ventures, een fonds dat investeert in techbedrijven en oog heeft voor maar zich niet beperkt tot start-ups met vrouwelijke oprichters, slaat met een nieuw onderzoek bij mannelijke en vrouwelijke investeerders een aantal van zulke wijdverspreide vooroordelen aan diggelen.

Uit de top drie antwoorden op de vraag waarom vrouwen en mannen ondernemen en wat voor hen doorslaggevend is om succesvol te zijn, blijken meer gelijkenissen te zijn tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers dan algemeen aangenomen. Vrouwelijke ondernemers zijn niet meer risicoavers dan mannen en worden ook niet meer dan mannen (integendeel zelfs) geremd door het gebrek aan financiële zekerheid. De ambitie om een bedrijf op wereldschaal uit te bouwen scoort bij beide groepen … even laag.

Meer dan mannen geven vrouwen echter aan dat de toegang tot kapitaal een cruciale factor is om een succesvol bedrijf te kunnen uitbouwen. Met die toegang is het in Europa niet beter gesteld dan in de VS. In 2017 werd 16,35 miljard euro geïnvesteerd in 3.465 Europese durfkapitaaltransacties. Slechts 1,84 miljard euro ging naar 55 deals met een vrouwelijke oprichter. En dat terwijl onderzoek na onderzoek aantoont dat bedrijven significant beter presteren als een vrouw mee aan het stuur zit. Investeerders laten dus veel geld liggen. ‘Vrouwelijke’ start-ups brachten 78 cent per geïnvesteerde dollar op, berekende Boston Consulting Group, tegenover minder dan de helft (31 cent) bij ‘mannelijke’.

Er zitten meestal te veel mannelijke investeerders aan de andere kant van de tafel, ze hebben te weinig voeling met de customer pains die vrouwen hebben gespot en er zijn de nog steeds misplaatste vooroordelen over de ondernemerskwaliteiten van vrouwen en hun groeiambities.

Uit een recente analyse van pitches door vrouwen en mannen bleek dat vrouwen anders worden benaderd dan mannen. Zij krijgen vooral vragen over wat allemaal fout kan lopen, terwijl bij mannen eerder gepolst wordt naar het groeipotentieel.

De redenen waarom geld wordt geweigerd aan de bedrijven van vrouwen zijn soms tenenkrullend.

De redenen waarom geld aan vrouwelijke founders wordt geweigerd, zijn soms tenenkrullend. Van de verplichting of het advies om met een mannelijke costichter op te dagen tot het bekende voorbeeld van de actrice Reese Witherspoon, die te horen kreeg dat er geen markt was voor verhalen die vooral over vrouwen gingen. Haar succesvolle serie ‘Big Little Lies’ bewees het tegendeel.

In heel wat vooral Angelsaksische landen vonden succesvolle onderneemsters het stilaan welletjes en lanceerden ze women-only initiatieven om vrouwen sneller uit de startblokken te laten schieten en hen de toegang te geven tot groeihormonen zoals financiële middelen, individuele of groepsmentoring en masterclasses. Ook bij ons rijzen de vrouwennetwerken als kool uit de grond. We kregen er onlangs, in navolging van voorbeelden elders, ook een groeikapitaalfonds bij, door vrouwen voor vrouwen.