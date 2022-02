Weg nieuwe wind

Het Duitsland dat een diepgaande integratie van de monetaire unie genegen is en ijvert voor grondige wijzigingen van de begrotingsregels is al weer geschiedenis.

Kort na het begin van de lockdowns ontwaarden buitenlandse commentatoren en analisten een ‘wind of change’ in Berlijn. Het Duitsland dat met opgeheven vingertje door Europa liep en bezuinigingen en structurele hervormingen als summum van verantwoordelijk economisch beleid predikte, was niet meer. De Duitse regering presenteerde een groot stimuleringspakket en was zelfs voorstander van een vrijwel onvoorwaardelijke Europese financiële solidariteit.

Een nieuwe garde van internationaal opgeleide topambtenaren deed een nieuwe wind waaien door het economische denken in Berlijn.

Die mindshift kwam niet louter uit de koker van toenmalig kanselier Angela Merkel of haar opvolger Olaf Scholz. Hij kwam vooral voort uit wissels achter de schermen van de macht. Een nieuwe garde van internationaal opgeleide topambtenaren deed een nieuwe wind waaien door het economische denken in Berlijn. Ideeën als meer investeringen, afstand doen van de schuldenrem en zelfs een verandering van de Europese begrotingsregels werden plotseling goed onthaald. De Ampel-coalitie, verwachtte men, zou die weg voort bewandelen. Niets lijkt minder waar.

Terwijl Scholz zich de afgelopen dagen, na een lange afwezigheid in de media, eindelijk liet zien en direct spitsroeden mocht lopen bij Joe Biden en Vladimir Poetin, nam het economische denken in politiek Berlijn een conservatieve draai. De aftrap kwam van Jörg Kukies, de economische adviseur van Scholz. Die stelde dat de Europese begrotingsregels geen versoepeling nodig hebben. En het opnemen van uitzonderingen in de begrotingsregels voor bepaalde investeringen was ongewenst. Vervolgens verraste minister van Financiën Christian Lindner iedereen met een opvallende benoeming.

Liberaal geweten

Hij stelde Lars Feld, de voormalige voorzitter van de Duitse Sachverständigenrat (een onafhankelijk economisch adviesorgaan) aan tot extern economisch adviseur. Natuurlijk is het heel begrijpelijk dat een minister van Financiën, die tot nog toe niet opviel door een sterke kennis van de macro-economie, externe hulp zoekt. Alleen had het ministerie al een chief economist. Jakob von Weizsäcker was tijdens de pandemie een belangrijke aanjager van het nieuwe, soepele begrotingsbeleid. Samen met Philip Steinberg, de hoofdeconoom bij het ministerie van Economische Zaken, was hij het boegbeeld van een nieuw progressief economisch denken in Berlijn.

Lars Feld belichaamt het typisch Duitse ‘ordnungsliberale’ denken. Hij strijdt al lang voor de schuldenrem en tegen het minimumloon.

En nu is daar Feld, de belichaming van het typisch Duitse ordnungsliberale denken. Feld strijdt al lang voor de schuldenrem en tegen het minimumloon. Hij noemt zichzelf ‘het liberale geweten’. Hij heeft vooralsnog niet de officiële positie van Von Weizsäcker overgenomen, maar de tijd van de jonge garde is alweer voorbij. Het lijkt slechts een kwestie van tijd tot Von Weizsäcker een nieuwe job moet zoeken. Philip Steinberg zit nog steeds op het ministerie van Economische Zaken, maar hij houdt zich bezig met alternatieve berekeningen van economische welvaart en op zijn profiel prijkt niet langer de titel hoofdeconoom.