Weg voetbalonschuld

Vrijdagavond, de Rode Duivels tegen Zwitserland. Tegen het einde van de wedstrijd is er twijfel over een strafschopfout. Protest van de Zwitsers, maar de ref gebaart van niets.

Ik betrap me erop dat ik meteen denk: staat die wel recht in zijn voetbalschoenen? Even later maakt de commentator een grappig bedoelde allusie op dure horloges aan scheidsrechterlijke polsen.

Door het voetbalschandaal ben ik waarschijnlijk niet de enige die zijn geloof in zijn geliefde sport dreigt te verliezen. Want er blijft weinig edels over: als er omwille van geld gesjoemeld is met wedstrijden, als zelfs topscheidsrechters omkoopbaar zijn, als blijkt dat trainers van grote clubs meedraaien in een witwascarrousel en zelfs in de Champions League ploegen betaald worden om te verliezen met een astronomische score... hoe kan je dan nog onbevangen genieten van een wedstrijd?

Ik kan me helaas de sfeer goed voorstellen die de komende jaren zal heersen in stadions. Bij de minste betwistbare beslissing zal de scheidsrechter te horen krijgen dat hij zich heeft laten omkopen. Het voetbal is definitief zijn onschuld kwijt.

Dat was jaren geleden bij het wielrennen net zo, toen plots bleek dat zowat het hele peloton aan de EPO zat en toprenners van hun voetstuk donderden. Die onthullingen kwamen voor vele goedgelovige liefhebbers als donderslagen bij klare hemel. Nochtans waren er jaren tevoren al aanwijzingen. De hele Festina-ploeg rond Richard Virenque fietste de cols op alsof de zwaartekracht niet bestond en Marco Pantani spurtte de Ventoux op als was het de Kemmelberg.

Over het dopingsysteem dat Lance Armstrong had opgezet, waren de geruchten zo sterk dat twee onderzoeksjournalisten er zelfs een boek over schreven, jaren voor de val van de Amerikaan. Dat werd echter genegeerd en het circus draaide gewoon door tot de gedopeerde renners zichzelf de muur in reden. Pas dan zeiden plots zowat alle sportjournalisten dat ze altijd al geweten hadden dat er iets aan de hand was. Jaren hadden ze gezwegen.

Wielrennen en voetbal worden in dit land intens gevolgd door horden journalisten. Geen gebrek aan praatprogramma's waarin specialisten hun mening kunnen spuien en zich verliezen in diepgaande analyses. Alleen gaan die nooit over de echte problemen, waaraan de sport kapot gaat.

Omertà

Sportjournalisten maken zo graag deel uit van het wieler- en voetbalcircus dat ze de essentie van hun werk zonder veel scrupules vergeten: dat ze er niet alleen zijn om te becommentariëren wat ze voorgeschoteld krijgen, maar dat er best ook plaats is voor onderzoeksjournalistiek in de sport.

Net zoals vele journalisten die bijna dag en nacht rondhingen in wielerkringen ervan op de hoogte waren dat iets niet koosjer was in het wielrennen in Armstrongs tijd, zullen vele zogenaamde kenners ook een en ander geweten hebben van wat al jaren fout zat in het voetbal. Ze respecteerden echter vrijwillig de omertà, het zelfopgelegde stilzwijgen. Hun werk kan het best omschreven worden als wat in oorlogsgebieden embedded journalism wordt genoemd, waarbij de legerleiding beslist waarover journalisten mogen berichten.

Zou het er iets mee te maken hebben dat al te kritische journalisten met de rug werden aangekeken en uitgesloten werden van de inner circles waar het zo aangenaam toeven is?

In het voetbal was dit niet anders. De almacht van makelaars, het volkomen gebrek aan transparantie over de geldstromen rond transfers en de betrokkenheid van malafide figuren rond de clubs: dat zijn toch geen nieuwigheden? Hoe komt het toch dat daar zo weinig onderzoek is over verricht door goed bemande sportredacties die over onbeperkte middelen lijken te beschikken?