Welke recessie krijgen we op ons bord?

De tweewekelijkse grafiek van Bart Van Craeynest

De voorbije maanden dook het recessiespook meer en meer op. Onderzoek van het Internationaal Monetair Fonds voor 63 landen in de periode 1992-2014 toont aan dat amper vijf van de 153 recessies een jaar vooraf correct voorspeld werden (acht keer kwam een aangekondigde recessie er niet). Economen zijn dus vrij hopeloos in het voorspellen van recessies. Het beste wat ze kunnen doen, is de beschikbare recessiesignalen opvolgen en van daaruit een indicatie geven van het recessierisico.

Die signalen namen de voorbije maanden fors toe. De inversie van de Amerikaanse rentecurve, de betrouwbaarste indicator van de voorbije 60 jaar, wijst op een nakende recessie. Modellen van de Amerikaanse centrale bank zien 31 procent kans op een Amerikaanse recessie in de komende twaalf maanden. In Europa lijkt die kans nog groter. In Duitsland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk zakte de economische activiteit al in het tweede kwartaal, terwijl de Italiaanse economie stagneerde. Samen zijn die landen goed voor de helft van de Europese economie.

Voorlopende indicatoren suggereren dat er niet meteen beterschap aankomt. Dat geldt ook voor de Belgische economie. Die gaat doorgaans mee met wat in de landen rond ons gebeurt. De activiteit in de industrie kromp al in de eerste helft van het jaar en de vooruitzichten zijn niet rooskleurig. Bovendien blijft de Amerikaanse president Donald Trump op het handelsoorlogspad en stevenen we af op een harde brexit, wat vooral voor Vlaamse exportbedrijven verontrustend is. Tegen die achtergrond is een recessie ook in België waarschijnlijk de komende kwartalen.

De vraag wordt dan eerder: welke recessie? De voorbije 50 jaar kende de Belgische economie zeven recessies, waarbij de terugval varieerde van 0,4 in 2001 tot 3,8 procent in 2008. Voorlopig ziet het ernaar uit dat de volgende recessie redelijk meevalt. Zeker in Europa is er geen periode van euforie in de reële economie geweest. Daardoor is niet echt sprake van excessen die weggewerkt moeten worden.