Werk diepe sporen van grote recessie weg

De tweewekelijkse grafiek van Bart Van Craeynest

Volgende week is het tien jaar geleden dat de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers over de kop ging en de crisis van 2008 zich ontpopte tot de grote recessie. Europa deed er nog een schep bovenop met een aanslepende eurocrisis. Vandaag lijken beide crisissen achter de rug. De economische activiteit in België ligt ondertussen bijna 10 procent hoger dan de piek net voor de crisis, de werkloosheidsgraad is teruggezakt van bijna 9 naar 6 procent (het laagste in meer dan 30 jaar) en er zijn een dikke 300.000 jobs meer dan net voor de crisis. Toch liet de dubbele crisis diepe sporen na, vooral wat de enorme gemiste kansen betreft.

Schermvullende weergave ©Frank Toussaint

Ook de economische activiteit per hoofd, een indicator van de gemiddelde welvaart per inwoner, ligt vandaag opnieuw boven de piek van net voor de crisis. Dat is geen reden voor optimisme. De economie lijkt sinds de crisis op een structureel lager groeipad terechtgekomen. In de periode 1995-2008 groeide het bruto binnenlands product per hoofd gemiddeld 2 procent per jaar. Sinds 2008 is dat nog amper 0,1 procent. De jongste jaren is er beterschap, maar met een jaargroei rond 1 procent blijft de economie ver achter op het traject van voor de crisis. Had de economie het eerdere groeitempo kunnen aanhouden, dan was de gemiddelde Belg vandaag bijna 20 procent beter af. Er is geen enkele indicatie dat we die kloof op termijn nog goedmaken.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Dat lagere groeipad is trouwens geen louter Belgische fenomeen. Het is er ook in de meeste andere industrielanden. Veel onrustwekkender is dat de Belgische economie in de herstelfase van de jongste jaren achterop blijft hinken. Sinds begin 2014 versnelde de groei van de economische activiteit per hoofd in België weer naar gemiddeld 0,9 procent per jaar. In de buurlanden was dat gemiddeld 1,5 procent, in de hele eurozone zelfs 2,1 procent. Het is nog te vroeg om van een structurele achterstand te spreken, maar dat soort cijfers zou wat meer alarmbellen mogen doen afgaan.