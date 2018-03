Weten en zwijgen

Jarenlang zwijgen over de Brusselse wantoestanden haalt de liberale excellenties in.

Luckas Vander Taelen freelancejournalist

‘Men dacht bij de stad Brussel dat alles zomaar kon.’ Die voor een Brussels socialist sterke uitspraak komt uit een interview in Bruzz met Philippe Moureaux. Die is 78 en zeer ziek. Misschien klapt hij daarom nu uit de biecht. ‘Ik vermoedde wel dat er iets niet pluis was met al hun structuren’, verzucht hij over de schandalen rond de vzw’s.

Een gewone Brusselse burger vraagt zich wellicht af waarom Moureaux wat hij nu afkeurt heeft laten gebeuren en niet vroeger sprak. Aan macht ontbrak het hem niet, hij werd algemeen beschouwd als de sterke man van de PS. Maar de autonomie van de gemeentelijke afdelingen is zo groot dat zelfs Moureaux van de ene kant van het kanaal niets te zeggen had over wat aan de overkant misliep. Niet dat hij er niet over gesproken heeft, in de partij. Met die andere sterke Brusselse socialist bijvoorbeeld, Charles Picqué, liefst 19 jaar minister-president van het Gewest. Die wist ook wel dat het behoorlijk fout liep in Brussel, maar ook hij deed niets. Hij vond dat Moureaux dat maar moest doen.

Dus zwegen de kameraden en gebeurde niets. Tot de Brusselse burgemeester Yvan Mayeur (PS) in de zakken van de daklozen zat. Een graaiende socialist, tot daaraan toe, maar Samusocial, dat was van het goede te veel...

Misschien is dat wel het grote schandaal in Brussel: dat zoveel politici wisten dat het daar een boeltje was met die stedelijke vzw’s, maar er niets aan deden. Guy Vanhengel (Open VLD), sinds mensenheugenis minister in Brussel, vindt nu dat die ‘vzw-koterij moet stoppen’, want die zijn een ‘aanfluiting van transparantie en democratie’. Al vijf minister-presidenten lang weet hij dat. ‘Tot voor kort viel daar niet over te praten met de Franstalige partijen’, vertelde Vanhengel bij de VRT. ‘De meeste hebben dat altijd afgedekt gehouden.’ Maar ook hij zweeg lange jaren.

Dit hebben de liberaal Vanhengel en de socialist Moureaux dus gemeen: ze wisten dat dingen grondig fout liepen in Brussel, maar ze lieten begaan.

Ondertussen verdedigt de burgemeester van Brussel het systeem van de gemeentelijke vzw’s. Die hebben ‘een dynamiek die niet mogelijk is binnen de administratie van de stad’, zegt Philippe Close in Le Soir. Vreemd toch, dat een burgemeester zelf toegeeft dat zijn overbevolkte administratie niet goed werkt. Maar Close noch zijn voorgangers hebben daar iets aan gedaan. Liever richtten ze een parallelle administratie op, die het bijkomend voordeel had partijgenoten postjes aan te bieden. En taal- en andere wetten te omzeilen.

Vanhengel stond bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in zijn gemeente Evere op de lijst van de socialistische burgemeester, zijn politieke vriend en baas, minister-president Rudi Vervoort. Een beetje een schizofrene situatie voor Vanhengel: als liberaal op een PS-lijst. Nu de schandalen elkaar opvolgen, heeft dat ongewenste collaterale gevolgen voor Vanhengel. Zijn eigen partijvoorzitster vindt dat dat eigenlijk niet kan. Vanhengel dekt zich in door te zeggen dat je als Vlaming toch niets te zeggen hebt en dat je jezelf onmiddellijk buitenspel zet als je coalitiepartners gaat bekritiseren.

Moureaux wist dat dit Brussels systeem allesbehalve koosjer was, maar hij zweeg om partijredenen; Vanhengel spreekt nu met misprijzen over een ‘koterij’, maar als dienaar van vijf ministers-presidenten keek hij jaren de andere kant uit om aan de macht te kunnen blijven. In Brussel-stad deed Els Ampe (Open VLD) hetzelfde, vanuit eenzelfde bedenkelijke strategie. Zij bleef zitten na Samusocial, toen de sp.a opstapte.