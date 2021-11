Wetteloosheid rond het Noordstation

De chaos rond het Noordstation gaat van kwaad naar erger. Hier betaalt de politiek de prijs van decennia wegkijken en ontkennen, al te vaak om ideologische redenen.

De krant Le Soir wijdde een artikel aan de neergang van de Brusselse Noordwijk, die lijdt onder criminaliteit, grotendeels het gevolg van drughandel onder migranten. Meestal worden aan Franstalige kant berichten over onveiligheid afgedaan als Vlaamse ‘Brusselbashing’. Dat een grote Franstalige krant in Brussel het nu uitgebreid heeft over hoe het eraan toegaat rond het Noordstation, is het beste bewijs dat wel degelijk wat aan de hand is.

Nieuw is dat niet. Ik schreef er in deze krant al drie jaar geleden over. Het is sindsdien alleen erger geworden.

Het gebied ligt op het grondgebied van Brussel, Sint-Joost en Schaarbeek. De burgemeesters lieten eerder verstaan dat ze de toestand niet meer onder controle hebben. Zelfs het Brusselse Gewest, dat de reputatie heeft liever de kop in het zand te steken bij problemen, riep de federale instanties op hun verantwoordelijkheid te nemen bij de spanningen, die alles te maken hebben met ongecontroleerde immigratie.

Het lijkt dat de chaos zo groot geworden is dat hij niet meer aan te pakken is. Arrestanten zijn vaak met messen gewapend. Maar er is ook al geschoten.

In Brussel zouden er op dit moment zo'n 100.000 mensen zonder papieren zijn. Een groot deel hoopt tegen beter weten in op regularisatie. Een grote groep wil hier niet blijven, maar het Kanaal over naar Engeland. Vroeger probeerden ze dat als verstekeling in vrachtwagens, nu gebruiken ze almaar vaker opblaasbootjes vanaf de Belgische kust. Vorige week werden er meer dan 400 gered door Belgische hulpdiensten op zee. In afwachting van een nieuwe poging duiken velen snel weer op in Brussel, rond het Maximiliaanpark en het Noordstation.

Pijnstillers

De politie doet wat ze kan. Vaak arresteert ze mensen die al een keer of twintig het bevel hebben gekregen het grondgebied te verlaten. Ze worden opgepakt en een paar uur later vrijgelaten. De drughandel tiert welig, omdat veel sans-papiers hun uitzichtloze toestand willen vergeten met sterke pijnstillers die hier per stuk verkocht worden. Cocaïne wordt met ammoniak vermengd tot crack, een even verslavende als gevaarlijke cocktail. Het maakt dat veel migranten elk contact met de realiteit verloren hebben en gemakkelijk geweld plegen.

Wie deze totale chaos in het centrum van de hoofdstad normaal vindt of zegt dat er toch niets aan te doen is, is zijn mandaat als bestuurder van deze stad en dit land niet langer waard.

De gemeenten weten dat meer patrouilles weinig aan de toestand veranderen. Bedrijven laten hun werknemers naar het station begeleiden door veiligheidsagenten. In Sint-Joost worden wat meer bewakingscamera's gehangen. Een man die al 40 jaar in die buurt woont, is de dagelijkse confrontatie met vaak agressieve migranten meer dan beu. Op een vergadering met burgemeester Emir Kir (vroeger PS, nu onafhankelijk) zei hij: ‘Als ik durf te zeggen wat hier gebeurt, word ik bedreigd’. Hij wil verhuizen. Hij is net als al wie hier 's avonds over straat loopt niet langer op zijn gemak in zijn stad.

Tegelijk zijn er talrijke organisaties actief, met veel vrijwilligers die medische en sociale bijstand bieden. Hun werk en inzet zijn bewonderenswaardig. Maar ze lijken wel hulpverleners in een oorlogsgebied, waar de publieke autoriteit verdwenen is. Hier betaalt de politiek de prijs van decennia wegkijken en ontkennen, al te vaak om ideologische redenen. Wie durfde te spreken over problemen die te maken hadden met immigratie werd meteen als racist afgevoerd.