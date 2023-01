Whiteboardboost

managing director van A Seat At The Table

De tabula rasa van een nieuw kalenderjaar heeft hetzelfde psychologische effect op ons brein als een leeg whiteboard. Een mentale boost om ons leven weer in handen te nemen.

Wie mij thuis bezoekt, botst op whiteboards op de gekste plaatsen. Naargelang mijn workload neemt hun aantal significant toe. In de inkomhal, in de woonkamer, in de keuken, noem maar op. Op de zeldzame momenten dat ik eens thuis ben en gasten ontvang, merk ik aan hun verwonderde blikken dat dit niet meteen een courant gegeven is in de meeste huishoudens. De meeste mensen vinden hun rust nu eenmaal in een warm nest waar ze op geen enkele manier aan werk herinnerd worden.

Ik verkies het praktische boven het esthetische. De rust daalt pas neer als ik te allen tijde een goed overzicht heb van mijn meest dwingende prioriteiten en aankomende avonturen. Die ik nauwgezet bijhoud in een schier eindeloze reeks Atomaschriftjes, post-its, iPhone-notities, Word- en Excel-documenten. Van alle productiviteitstools - die mij de illusie van controle schenken - genieten whiteboards met grote voorsprong mijn voorkeur.

Van alle productiviteitstools - die mij de illusie van controle schenken - genieten whiteboards met grote voorsprong mijn voorkeur.

Een paar keer per jaar ga ik Warren Buffett-gewijs met de grove borstel door mijn whiteboards en neem ik onverbiddelijk afscheid van alle niet-gematerialiseerde projecten en ideeën. De bekende Amerikaanse beleggingsgoeroe zweert al decennia bij een simpele productiviteitshack. Schrijf je top 25 professionele doelstellingen neer, kies er de 5 belangrijkste uit, en negeer de rest. Logica waar geen speld tussen te krijgen is. We barsten allemaal van de professionele doelstellingen en ideeën, maar wie niet kan focussen op de belangrijkste, zal niet ver raken.

De tabula rasa van een nieuw kalenderjaar heeft hetzelfde psychologische effect op ons brein als dat van een leeg whiteboard. Een afgeronde omwenteling van onze planeet rond de zon geeft ons vreemd genoeg een mentale boost om ons leven weer in handen te nemen. Slechts weinig mensen formuleren bij het aanbreken van een nieuw jaar voor zichzelf bewust of onbewust geen nieuwe werkpunten of doelstellingen voor gezin, relatie, gezondheid of carrière.

Plots verdiepen we ons in nieuwe mogelijkheden en pistes om onze situatie te verbeteren of te veranderen. De eerste weken van januari is het in elke fitness in Vlaanderen over de koppen lopen, regent het bij de FOD Financiën aanvragen voor een nieuw btw-nummer en wordt ‘stoppen met roken’ een van de meest gezochte termen op Google.

Plus 1

Plus 1. Van 2022 naar 2023 op de kalender. Meer is niet nodig om tot actie aan te manen en ons leven over een nieuwe boeg te gooien. Het onderliggende fenomeen dat ons de energie en motivatie geeft om van koers te veranderen heeft minder te maken met een arbitraire plus 1 op de jaarkalender dan met een verandering van perspectief.

Een perspectiefwijziging geeft ons de nodige daadkracht, enthousiasme en mentale helderheid die onze persoonlijke of professionele ontwikkeling stimuleren.

Een perspectiefwijziging geeft ons de nodige daadkracht, enthousiasme en mentale helderheid die onze persoonlijke of professionele ontwikkeling stimuleren. Een nieuw kalenderjaar helpt ons te beseffen dat we onze werkelijkheid zelf creëren. Dat we de zaken zelf in handen hebben. En daarvoor hebben we een blank bord nodig, 1 januari, een psychologisch nieuw startpunt. We zijn geen slachtoffers van onze realiteit en omgeving, onze realiteit is eerder het slachtoffer van ons zelfbeeld en ons perspectief op onze omgeving. Met een kleine mentale klik, een kleine verandering van perspectief kunnen we de wereld veroveren.

Zo nu en dan ervaar ik België als een alles verzwelgend zinkgat, geplaagd door immobilisme en kortetermijndenken, waar alle ambitie en creativiteit een stille dood komt te sterven. Dan zijn er weer momenten waarop ik België aanvoel als een van de meest egale landen, met talloze opportuniteiten, inspirerende figuren en boeiende ondernemingen binnen handbereik. Het spreekt voor zich dat ik meer werk verzet en doelstellingen bereik in die momenten.