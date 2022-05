Woke bingo

Woke bestaat. Als terechte alertheid van minderheden, maar helaas ook als vermoeiende en nutteloze muggenzifterij met de nodige uitschuivers.

‘Woke bestaat niet. Het is een uitvinding van (extreem)rechts om niets te moeten veranderen aan de maatschappij.' Het is een vaak gebruikte stelling van de progressieve niche in onze samenleving als iets wordt aangekaart dat niet past in haar wereldbeeld.

Woke is dusdanig een containerbegrip geworden dat het begint te lijken op de Vliegende Hollander: een spookschip, zwalpend op een woelige zee en met kanonnen schietend op alles wat in zicht komt. Onlangs was er Johan Derksen, een Nederlandse voetbalcommentator die meende dat hij het slachtoffer was geworden van de ‘grote cancel- en wokecultuur’. Er was terecht heisa ontstaan omdat hij op tv had bekend dat hij jaren geleden iets schunnigs had gedaan met een bewusteloze naakte vrouw en een kaars.

Het ware probleem is dat de belagers van de journaliste Safia Kessas menen diversiteit te moeten opdelen in een soort kastesysteem.

Maar woke bestaat wel degelijk. Al is het maar de alertheid die minderheden nodig hebben in deze maatschappij die bijna vanzelfsprekend is ingericht naar de normen, de behoeften en de verwachtingen van een dominante groep. In een dergelijk systeem sluipen nogal makkelijk (onbedoelde) discriminaties. Het is terecht die aan te kaarten en aan te pakken. Of zelfs om te opperen dat 'Het Normaal' dringend toe is aan een nieuwe invulling. Omdat bijvoorbeeld de samenleving zienderogen verandert.

Maar evengoed drijft woke op een harde kern militanten met vaak extremistische ideeën. Dan gebeurt al eens een uitschuiver.

Dan krijg je een polemiek zoals over het interview van de Belgisch-Algerijnse journaliste Safia Kessas met de Afro-Amerikaanse filosofe Angela Davis. Het kwam de documentairemaakster van de RTBF te staan op een open brief ondertekend door een vijftiental militanten ‘en vele anderen’. De ondertekenaars definiëren zichzelf als zwart en/of queer. Verschillende ondertekenaars zijn zelf actief in de media.

Politiebescherming

De opstellers van de brief vragen zich af waarom een icoon van de feministische en antiracistische strijd moet worden geïnterviewd door een ‘niet-zwarte persoon’. Een keuze die ze beschouwen als ‘spuwen in het gezicht van de zwarte gemeenschap’, omdat Kessas ‘de rechtmatige plaats inneemt van een zwarte persoon’. De brief eindigt met een oproep ‘recht te laten zegevieren’ omdat ‘we er genoeg van hebben dat onze onderdrukkers de ruimte innemen die ons moet toekomen’. De controverse liep hoog genoeg op om Kessas onder politiebescherming te plaatsen tijdens het interview.

Er is een competitie bezig van wie het meest wordt onderdrukt.

Het is even opmerkelijk als wraakroepend dat een journaliste met een palmares als dat van Kessas wordt bestempeld als ‘te blank’ en als een ‘bondgenoot van de onderdrukkers’. Maar het ware probleem is dat haar belagers menen diversiteit te moeten opdelen in een soort kastesysteem. Een rigide puntenstelsel waarmee diverse combinaties van onderdrukking leiden tot een onderlinge competitie van wie het meest wordt onderdrukt. De intersectionele bingo.

Mogen vrouwen uit Algerije punten inbrengen voor de bezetting door Frankrijk? En hoe zwaar wegen de honderdduizenden slachtoffers van de dekolonisatieoorlog? In de Maghreb hebben veel mensen bovendien Sefardische joden onder hun voorouders. Brengen we dan meteen ook de Holocaust in rekening? Worden strafpunten afgetrokken voor de bloeiende slavenhandel van de Barbarijse zeerovers? Het is een vermoeiende en bovenal nutteloze muggenzifterij.

Vrouwen uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika zitten vaak al geklemd tussen de islamisten die hen het liefst aan de haard houden en de racisten die hen belagen omdat ze ‘te bruin’ zijn. Beide groepen vormen een monsterverbond dat hen het liefst monddood wil maken. Een situatie die herkenbaar is voor de vele andere vrouwen die worstelen met de infame combine van patriarchaat en racisme.