Worst-casescenario

In de Duitse kiescampagne ontbreekt de 'worst-strategie'.

Vorige week gaf de laatste nog levende Duitse oud-bondskanselier, Gerhard Schröder, de Kanzlerkandidaten een gratis les in politieke communicatie. Duidelijk, strak, polariserend en een beetje humor. Alles wat in de verkiezingscampagne ontbreekt.

Schröder uitte via de sociale media kritiek op het besluit van Volkswagen om in zijn kantine alleen nog vegetarische maaltijden aan te bieden. Als hij nog iets te zeggen had gehad, zei Schröder, was dit nooit gebeurd. Het verbannen van de curryworst was een breuk met oeroude tradities: de curryworst als dagelijks brood van de Duitse arbeider. Brede aandacht was zeker, met dit appel aan Duitse waarden. Enkele dagen vergat Duitsland Laschet, Baerbock en Scholz. Dat Volkswagen het vlees slechts uit één kantine had verbannen, met de currywurst nog oppermachtig in de andere 29, was een onbelangrijk detail.

Rubberlaarzen

Wat Schröder met die actie wilde bereiken, weet waarschijnlijk alleen hij zelf. In de jaren na zijn kanselierschap waren er wel vaker onnavolgbare beslissingen en uitspraken, zoals het engagement in grote Russische bedrijven. Hoe dan ook, hij blijft de meest getalenteerde Duitse 'campaigner' van de afgelopen dertig jaar. Onvergetelijk blijft de verkiezingscampagne van 2002, waarin Schröder met rubberlaarzen als eerste in overstromingsgebieden stond en later met zijn 'nein' tegen de Duitse participatie in de Irakoorlog hoog bij de Duitse kiezers scoorde.

Al is de slakkenrace niet om aan te zien, spannend blijft ze wel. Voor alle kandidaten en partijen is de tijd aangebroken om van het vermijden van fouten over te schakelen op de aanval.

Rubberlaarzen en oorlog. In beide onderdelen doet de huidige generatie Kanzlerkandidaten het niet goed. Bij de catastrofale overstromingen van juli blonk geen enkele kandidaat uit in leiderschap, empathie of crisismanagement. De reacties op het drama in Afghanistan beloven ook niets goeds. Vooral Armin Laschet greep er opnieuw naast met zijn onmiddellijke reactie dat Duitsland niet zoals in 2015 weer open moest staan voor vluchtelingen.

Angst

Inmiddels staan de CDU, de SPD en de groenen bijna gelijk in de peilingen. Terwijl de SPD en Olaf Scholz het meeste momentum hebben, lijken de groenen tevreden als ze niet de grootste partij worden. Bij de CDU groeit de angst dat Laschet de partij niet alleen naar het slechtste resultaat sinds 1949 leidt, maar ook rechtstreeks naar de oppositiebankjes.

De Duitse kiezers snakken ernaar. Deze strategiewissel kan een snelle voorsprong geven op de concurrentie. Vooral de CDU zou daarvan profiteren, als enige partij die duidelijk onder haar niveau presteert.