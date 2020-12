Yes, she can

Met een ‘Sie kennen mich’ kan slechts één persoon in Duitsland tot kanselier worden verkozen. Juist, Angela Merkel.

In een biografie over Barack Obama wordt verteld over zijn laatste afspraak met Angela Merkel, de laatste regeringsleider die Obama tijdens zijn afscheidstour zag. Merkel deelde haar zorgen over Donald Trump en haar overweging om daarom nog voor een vierde termijn te gaan. Obama zei dat achteraf aan de biograaf. Merkel, zei Obama, voelt de verantwoordelijkheid om tegengewicht te geven in een wereld vol populisme.

Schermvullende weergave ©Sofie Van Hoof

Door de biografie van Ben Rhodes over Obama weten we niet alleen dat Merkel prima in het Engels communiceert. Ze sprak drie uur onder vier ogen met Obama. Nog eens wordt duidelijk dat Merkel een enorm plichtsbesef heeft. Een plichtsbewustzijn om in tijden van brexit en Trump een rustpunt en een tegengewicht te zijn. Het soort plichtsbewustzijn dat veel van haar partijgenoten heel graag nog eens zouden willen aanspreken.

De CDU van Merkel draait niet helemaal lekker.

Want de CDU van Merkel draait niet lekker. Vlak voor de coronacrisis liet de partij zich in Thüringen meeslepen in een coup van het extreemrechtse AfD, die eindigde in politieke chaos. Deze week stuurde de CDU-minister-president van Saksen-Anhalt zijn minister van Binnenlandse Zaken, ook een CDU’er en zelfs partijleider, de laan uit. Vanwege een meningsverschil over een verhoging van het kijk- en luistergeld met 80 eurocent en over een samenwerking met het AfD.

En dan is daar ook nog het altijd opnieuw uitgestelde partijcongres, waarop de nieuwe partijleider moet worden gekozen. De drie kandidaten voor de post doen het alle drie slecht in de peilingen als potentiële bondskanselier.

Angst

Over slechts negen maanden zijn er bondsdagverkiezingen. Het CDU heeft geen partijleider, noch een lijsttrekker. De angst onder de partijleden en zeker onder de potentiële toekomstige parlementsleden neemt toe. De partij kan met de opvolger van Merkel duidelijk onder het resultaat van 2017 blijven.

Hoe langer het vacuüm in de partij en de lockdowns duren, des te moeilijker wordt het, zelfs voor de meest competente opvolger van Merkel.

Ook al is de afstand met de concurrentie nog groot, met een echt onpopulaire kandidaat is er het risico dat de CDU niet als grootste partij uit de bus komt en het kanselierschap verliest, naast veel zetels in het parlement. De ster van de mogelijke verlosser, de Beierse minster-president van de zusterpartij CSU Markus Söder, staat door recente te doortastende soloacties bij de lockdowns lager dan voor de zomer.

Hoe langer het vacuüm in de partij en de lockdowns duren, des te moeilijker wordt het, zelfs voor de meest competente opvolger van Merkel. De tijd om de nieuwe Merkel in de verkiezingscampagne optimaal te positioneren in de media en bij de kiezers ebt weg. Met een ‘Sie kennen mich’ (u weet hoe ik ben) kan slechts één persoon in Duitsland tot kanselier worden verkozen. Precies, Angela Merkel.

En ja, Merkel heeft vastbesloten ooit gezegd dat het volgend jaar mooi is geweest. Het zou echter niemand verbazen mochten steeds meer Duitsers hopen op een dringend onderonsje met Obama. Yes, she can.

Carsten Brzeski