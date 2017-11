Ze hebben u nodig

Elke start-up heeft een ‘lucky break’ nodig. Je kan veel lullen over ‘product-market-fit’, ‘minimal-viable-products’ of ‘user-journeys’, maar in realiteit moet je ook gewoon ‘chance’ hebben. Iemand die in jouw idee gelooft, een risico neemt, en die je een opdracht geeft. Een investeerder zoeken en vinden is moeilijk genoeg, maar nog belangrijker is een klant vinden. En de eerste zijn altijd verschrikkelijk moeilijk.

Meer dan 20 jaar geleden, toen ik mijn eerste bedrijf opstartte, kreeg ik zelf ook twee lucky breaks. Bij de eerste hebben we een serieus feestje gebouwd: we mochten het wereldwijde intranet van pakjesbedrijf DHL bouwen. DHL had toen nog zijn hoofdkantoor in Brussel, omdat het bijzonder interessante belastingvoordelen kreeg van de Belgische overheid. Gelukkig voor ons, en ook ‘dank u wel, overheid’.

De tweede lucky break was toen we als piepjonge start-up het intranet van de stad Antwerpen mochten bouwen, plus een interactieve set van kiosken met webtechnologie, iets wat toen nog ongelooflijke precair en embryonaal was. De organisatie die ons toen onze lucky break bezorgde, was Digipolis, die de ICT van Antwerpen (en Gent) verzorgt. Opnieuw ‘dank u wel, overheid’.

Digipolis

Ik was een paar weken geleden te gast bij Digipolis, om zijn groep van ‘disruptors’ toe te spreken. Dat was een bijzondere fijne namiddag. Heel leuk om na 20 jaar terug te komen in de organisatie die mijn start-up heeft doen groeien en een dijk van een referentie liet uitbouwen. Dankzij Digipolis kon ik mijn bedrijf echt op de kaart zetten.

Het was fascinerend om te zien hoe Digipolis geëvolueerd is. Antwerpen is volop bezig om zich als wereldwijd prototype van een smart city te ontwikkelen. Samen met IMEC bouwt Digipolis Antwerpen om tot een voorbeeld van hoe slimme technologie, zoals het internet der dingen, gebruikt kan worden om het leven van de burgers beter, aangenamer en efficiënter te maken.

Sensoren meten alles in de stad, slimme camera’s detecteren, en algoritmes verwerken om de burger te dienen. Camera’s met intelligente ‘machine-learning’ kunnen aangeven waar sluikstorters actief zijn, de beelden analyseren om te bepalen over welk afval het gaat, en de juiste diensten van de stad mobiliseren om de troep op te ruimen.

Digipolis is niet zomaar de leverancier van pc’s en gsm’s van het Antwerpse stadspersoneel. Het heeft zich de jongste jaren ontpopt als de architect van een slimmer Antwerpen, als de gids naar een digitale toekomst en als een voortrekker van het gebruik van slimme technologie ten voordele van de stad.

Palo Alto

Ik bezoek regelmatig de ICT-dienst van Palo Alto, het hart van Silicon Valley. Het stadje wint jaar na jaar de prijs van ‘slimste stad van de VS’, want het gebruikt de technologie uit zijn achtertuin om Palo Alto beter, slimmer en veiliger te maken. Digipolis moet niet onderdoen voor Palo Alto, en het is schitterend om te zien hoe de samenwerking tussen Digipolis en de start-upscene bloeit als nooit tevoren.

Dat vond ik het opvallendst. In 2015 realiseerde Digipolis zich dat het niet alleen een beroep kan doen op de klassieke leveranciers om baanbrekende dingen te verwezenlijken. Natuurlijk, als je gewoon een lading gsm’s wil aankopen zijn er voldoende traditionele leveranciers te vinden. Maar als je iets radicaal innovatief wil doen heb je start-ups nodig die dingen doen die nog nooit iemand gedaan heeft. Digipolis lanceerde daarom in 2015 een platform waar het ‘challenges’ op plaatst: complexe, innovatieve uitdagingen voor Antwerpen, en de mogelijkheid voor start-ups om zich in te schrijven en die uitdagingen op te lossen.

Het resultaat is spectaculair. Er zijn al meer dan 140 challenges gelanceerd en bijna 600 start-ups en creatieve ondernemers schreven zich al in. Vorig jaar ging 35 procent van het aankoopbudget van Digipolis naar start-ups en kleine creatieve ondernemers en dit jaar groeide dit budget aan tot meer dan de helft. Het ‘buy-from-start up’-beleid van de Scheldestad creëerde ruimte voor Digipolis.

Wisselwerking

Het gevolg is dat Antwerpen bloeit als nooit tevoren als een bakermat voor talent, voor ondernemers, voor start-ups en voor durvers. Een ideale wisselwerking, waarbij de stad Antwerpen de meest creatieve technologie en oplossingen krijgt, en start-ups mooie opdrachten krijgen. Op die manier kunnen ze groeien, referenties uitbouwen, en de wereld veroveren.

We kunnen blijven jammeren dat er te weinig start-ups opschalen in ons land, of we kunnen er iets aan doen. We moeten gewoon meer aanbestedingen doen bij beginnende bedrijfjes. Als je als bedrijf, als overheid of als stad echt cutting edge technologie en creatieve oplossingen wil, dan moeten we Antwerpen en Digipolis als voorbeeld durven nemen.

De toekomst uitvinden kan je niet blijven doen door aan te kopen op de oude manier. Gebruik het talent, de creativiteit en de honger van start-ups om echt het verschil te maken. En geef hen die lucky break.