Marokko telt een nieuwe politieke gevangene. De 28-jarige journaliste Hajar Raissouni werd begin september gearresteerd door de zedenpolitie. Haar vermeende misdaad? Seks buiten het huwelijk en een abortus, allebei streng verboden. Raissouni kan voor twee jaar in de gevangenis verdwijnen.

Volgens medestanders is meer aan de hand. Ze zeggen dat haar arrestatie met haar job te maken heeft. Raissouni werkt voor Akhbar Al Yaoum, een krant van islamistische signatuur die vaak kritisch is voor de overheid en het koningshuis. Ze schreef over de recente opstand in de Rif en interviewde de inmiddels veroordeelde protestleider Nasser Zafzafi. Anderen zien in haar arrestatie dan weer een afrekening met haar oom, Ahmed Raissouni, de voorzitter van de geestelijken van de Moslimbroederschap. Die beweging staat erg kritisch tegenover de vrij tolerante variant van de islam die Marokko propageert. Een ‘losbandig’ nichtje kan hem bij zijn conservatieve achterban in diskrediet brengen.

Afrekening of niet, de ironie wil dat het nichtje van een oerconservatieve theoloog een symbool is geworden in de strijd voor meer vrouwenrechten in Marokko. Op de trappen van het gerechtsgebouw waar haar zaak maandag voorkwam, verzamelden honderden sympathisanten. Onder hen de vrouwen van het Manifest 490, vernoemd naar het artikel van de strafwet dat seks buiten het huwelijk strafbaar maakt. Op basis van dat artikel worden elk jaar duizenden Marokkanen, vooral vrouwen, veroordeeld.

‘Wij, Marokkaanse burgers, verklaren dat we outlaws zijn. Dat we de oneerlijke en achterhaalde wetten van dit land breken door seks te hebben buiten het huwelijk’, staat in het manifest, ondertekend door 490 vrouwen, onder wie de schrijfster Leïla Slimani en filmmaker Sonia Terrab.

Meer rechten

Marokko heeft al langer een probleem met het vinden van een evenwicht tussen een vrij coulante, maar nog altijd conservatieve islam, en de vraag naar meer rechten van een groeiend deel van de vrouwelijke bevolking. Abortus en seks voor het huwelijk zijn al langer symbooldossiers in die strijd.

De strenge straffen op abortus drijven duizenden vrouwen naar schimmige achterkamertjes. De Association marocaine de lutte contre l’avortement clandestin spreekt van 600 tot 800 illegale abortussen per dag. Vele vrouwen dragen levenslang de gevolgen van complicaties tijdens de ingreep.

Als de Marokkaanse overheid toegeeft en de wet aanpast, krijgt ze wellicht opnieuw te maken met straatprotest. Een van de leiders van dat protest zal allicht Ahmed Raissouni zijn

Dat is, helaas, slechts een deel van het probleem. Voor iets wat buiten de wet staat, wordt meestal een exorbitant hoge prijs gevraagd. Veel vrouwen kunnen hun abortus niet eens betalen. Hen rest niets anders dan stiekem te bevallen en het kind achter te laten of zelfs om te brengen. Volgens het Institut national de solidarité avec les femmes en détresse worden in Marokko jaarlijks 50.000 kinderen buiten het huwelijk geboren en te vondeling gelegd, dood of levend, op straat.