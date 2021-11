Zeeslag voor gevorderden

managing director van A Seat At The Table

Er wordt in de Europese cenakels te weinig gediscussieerd over China.

Alle ogen waren dit weekend gericht op de Italiaanse premier Mario Draghi, die zijn collega-wereldleiders mocht ontvangen in Rome voor de eerste fysieke G20-top in jaren. Leiders van de grootste 20 economieën verzamelden in de Italiaanse hoofdstad voor onderhandelingen over de invoering van een globale minimumbelasting voor multinationals, ondersteuning voor de vaccinatiecampagnes van arme landen en het bedenken van creatieve uitvluchten om de strijd tegen klimaatopwarming nog maar eens op de lange baan te schuiven.

Opvallende afwezigen waren de Braziliaanse president Jair Bolsonaro, de Russische president Vladimir Poetin en de Chinese president Xi Jinping. Die laatste bezorgt zijn Amerikaanse evenknie Joe Biden almaar meer kopzorgen. De Chinese strijdkrachten bevinden zich volgens sommige analisten te midden van de grootste militaire expansie in de wereldgeschiedenis.

De almaar slinkende kloof tussen de militaire capaciteiten van de Chinese en de Amerikaanse strijdkrachten verdient ook in onze contreien wat meer aandacht. De onstuitbare opmars van het communistische regime is samen met de klimaatopwarming de grootste uitdaging voor de liberale wereldorde.

De nonchalante houding van de EU tegenover de Chinese expansiedrift leidt al enkele jaren tot frictie tussen Washington en Brussel. De publieke vernedering die Emmanuel Macron recentelijk te beurt viel met de bekendmaking van de Aukus-deal was een niet te missen boodschap aan de Europese bondgenoten. Wie zich niet loyaal toont, zal daar een stevige prijs voor betalen. Een half jaar eerder had de Franse president tijdens een debat bij de Amerikaanse denktank Atlantic Council laten optekenen dat Europese lidstaten zich niet mogen laten opjutten tegen China door de Verenigde Staten.

Het trilateraal veiligheidspact tussen de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Australië is een eerste aanzet van de drie stichtende leden om de slagkracht van de Chinese marine in de Zuid-Oost Chinese Zee en de Stille Oceaan te beperken. Een doorn in het oog van het Elysée, dat door deze deal een levering van twaalf duikboten ter waarde van 56 miljard euro aan het Australische leger getorpedeerd ziet.

Het gebrek aan langetermijnvisie is een oud Europees zeer. We maken liever onze rivalen rijk en ondermijnen gretig onze eigen waarden en normen dan dat we van koers veranderen. De Europese Commissie onder Ursula von der Leyen - met voorsprong de zwakste sinds Jacques Santer - verloor eerder dit jaar alle geloofwaardigheid door een investeringspact af te sluiten te midden van een lawine aan getuigenissen en rapporten van internationale mensenrechtenorganisaties over de grove mensenrechtenschendingen in de Chinese provincie Xinjiang. Een Commissievoorzitster die zoete broodjes bakt met één regime dat 1 tot 3 miljoen Oeigoeren in concentratiekampen dwingt, heeft duidelijk geen lessen getrokken uit de eigen vaderlandse geschiedenis.

De Chinese president Xi Jinping wil van China het machtigste en dominantste land ter wereld maken tegen 2049. Niet geheel toevallig de 100ste verjaardag van de Chinese Volksrepubliek. Tegen die datum zouden Hong Kong en Taiwan volledig ingelijfd moeten zijn bij het Chinese vasteland. Mede dankzij de Europese inertie en lethargie zal Xi Jinping zo lang niet moeten wachten.

In de Europese cenakels in Brussel vinden weinig beleidsmakers die sombere vooruitzichten een discussie waard. Men gaat er naïef vanuit dat het allemaal zo’n vaart niet zal lopen en dat de wereld gebaat is bij een multipolaire wereldorde. Het is dezelfde naïviteit die Bill Clinton aan de dag legde toen hij in 1997 de Glass-Steagal Act ophief en George W. Bush toen hij in 2001 de toetreding van China tot de Wereldhandelsorganisatie faciliteerde. Twee gebeurtenissen die de aanzet gaven tot de huidige versnelde ontrafeling van de liberale wereldorde. De deregulering van de Amerikaanse bankenwereld leidde tien jaar later tot de financieel-economische crisis van 2007 en de toetreding van China tot de Wereldhandelsorganisatie (WTO) betekenden de voorbode van de ongebreidelde zegetocht van de toekomstige hypermacht China.