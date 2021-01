Zes weken hel of zes seizoenen vagevuur

Na één jaar pandemie lijken we het nog altijd niet te hebben geleerd. De enige goede strategie is en blijft: panic early.

‘We moeten niet panikeren. De besmettingscijfers zijn nog stabiel', was het devies van de Vlaamse regering de afgelopen dagen. Het doet denken aan de lijfspreuk van wijlen premier Jean-Luc Dehaene: ‘We moeten de problemen aanpakken wanneer ze zich stellen.’ Dat is het slechtst mogelijke advies in een pandemie. Veel mensen hebben dat nog altijd niet begrepen.

Bijna dag op dag een jaar geleden, toen het virus zijn eerste stappen zette in de wereld, publiceerden de wiskundige Nassim Taleb en de wetenschapper Yaneer Bar-Yam een paper bij het New England Complex Systems Institute. De titel luidde: ‘Systemic Risk of Pandemic via Novel Pathogens - Coronavirus’ Het ging om een heel korte tekst, begrijpelijk voor een geïnformeerde leek, en relevanter dan ooit.

De combinatie van onbekende factoren en een exponentieel proces maakt dat je zo snel mogelijk zo drastisch mogelijk moet ingrijpen.

Taleb en Bar-Yam beantwoorden de vraag wat de beste strategie is als je te maken hebt met een ziekte die besmettelijker en dodelijker is dan griep. Het antwoord is helder: panikeer zo snel mogelijk. De combinatie van onbekende factoren en een exponentieel proces maakt dat je zo snel mogelijk zo drastisch mogelijk moet ingrijpen. Hoe sneller je in actie schiet, hoe meer beleidsopties je nog hebt en hoe sneller je de verspreiding kan indijken. De auteurs pleitten bijvoorbeeld voor een reisverbod. Toen al.

Vandaag bevinden we ons in exact dezelfde situatie. We hebben te maken met een besmettelijker variant van Covid-19. Exact wat Taleb en Bar-Yam beschrijven. Wat is het devies van de politici? ‘Laat ons niet panikeren.’ Mijn advies: laat ons dat wel doen. Dat is de enige kans dat we relatief snel weer met een normaal leven kunnen aanknopen. De huidige lineaire verstrengingen zullen altijd worden ingehaald door een exponentieel proces. Geleidelijkheid is vandaag een garantie voor een heel lange semilockdown, met alle economische, psychologische en financiële gevolgen van dien.

Schaakbord

Misschien moeten we nog even uitleggen hoe een exponentieel proces precies werkt. Volgens de legende mocht de uitvinder van het schaakbord van zijn koning een geschenk kiezen als beloning. De man had een eenvoudige vraag. Hij wilde graag één rijstkorrel op het eerste veld, twee op het tweede, dan vier, acht... enzovoort. Dat leek de koning een schappelijke deal. Hij vergiste zich schromelijk. Om de 64 velden te vullen heb je de wereldwijde productie gedurende 1.600 jaar nodig. Zo snel werkt een exponentieel proces, en wij bevinden ons in een exponentieel proces, pandemie genaamd.

Doe alles compleet dicht: geen openbaar vervoer, reizen, winkels of verplaatsingen. Ja, heel pijnlijk voor de economie en allerhande sectoren. Maar wel de korte pijn.

Het probleem van het beleid is dat het reageert op de feiten die we nu zien. De zieke en besmette mensen vandaag. Maar die raakten ettelijke dagen eerder besmet. Het aantal besmetten vandaag zegt je iets over het aantal besmettingen van zowat vijf dagen geleden. Hoe talrijk zijn de nieuwe besmettingen vandaag dan niet?

Ga opnieuw naar het schaakbord. Elke korrel is een besmetting. Stel, ik zie 4 besmette mensen. Dat zijn dus 4 besmettingen die vijf dagen geleden gebeurden. In werkelijkheid gebeuren er vandaag 128 besmettingen. Vijf dagen later zien we zoals verwacht 128 besmette mensen. ‘Oei dat zijn er wel wat, laat ons een beetje verstrengen.' Maar opnieuw vergist men zich. Die 128 gevallen werden namelijk vijf dagen geleden besmet. Vandaag vinden dan hoeveel nieuwe besmettingen plaats? 4.096. Zo snel verlopen exponentiële processen. Hebben we dan maatregelen nodig op basis van de 128 vastgestelde besmettingen, of op basis van de 4.096 nieuwe besmettingen? Het antwoord lijkt me duidelijk.

Toch lijken we het na een jaar pandemie nog altijd niet te hebben geleerd. De enige goede strategie is en blijft dan ook: panic early. Alles compleet dicht: geen openbaar vervoer, reizen, winkels of verplaatsingen. Ja, heel pijnlijk voor de economie en allerhande sectoren. Maar wel de korte pijn. Het alternatief is een maanden- of -jarenlang vagevuur van reisverboden, avondklokken, mondmaskers en geen events. Een korte en extreme lockdown wordt een hele harde dobber. Maar doe dat niet, en je bent vertrokken voor een jarenlange semilockdown, waarbij het virus telkens voor ligt op het beleid. Zeg dus niet: een paar velden op een schaakbord zijn maar een paar velden. Zeg wel: een paar velden op een schaakbord maken een wereld van verschil.

Peter De Keyzer