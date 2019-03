Zet bestaande middelen efficiënter in

De tweewekelijkse grafiek van Bart Van Craeynest

Het onderwijs in Vlaanderen staakt vandaag. Meer middelen lijkt de belangrijkste eis te zijn, vooral voor het kleuter- en lager onderwijs. Daar wordt zo’n 1,8 miljard euro extra gevraagd. Onderwijs is essentieel voor onze economie en samenleving, en dat mag iets kosten.

Zoals zo vaak bij dit soort acties wordt niet stilgestaan bij wat we vandaag al betalen voor ons onderwijs. Volgens Europese cijfers spendeerden alle Belgische overheden samen er in 2017 6,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) aan. In Europa geven enkel de Deense en de Zweedse overheid nog meer uit aan onderwijs. Met die 1,8 miljard erbij in Vlaanderen zouden we de achterstand op Zweden dichtrijden.

Daartegenover staan veel indicaties dat de kwaliteit van het onderwijs in België niet tot de top behoort. Zo geven de PISA-scores voor de onderwijsresultaten van 15-jarigen voor lezen, wiskunde en wetenschappen aan dat België tot de betere middelmaat behoort (maar terrein verliest), dat het aantal toppresteerders relatief klein is en dat het aantal zittenblijvers bij de hoogste in de industrielanden is. De algemene kwaliteit is moeilijk in één cijfer te vatten, maar er zijn overtuigende indicaties dat het onderwijs in België onvoldoende kwaliteit oplevert voor wat we ervoor betalen.

Dat is een terugkerend fenomeen in de Belgische overheidsuitgaven: voor veel diensten betalen we topprijzen, maar we krijgen er maar middelmatige kwaliteit voor terug. Dat geldt voor het onderwijs, maar bijvoorbeeld ook voor het openbaar vervoer en de zorg. Ook voor die twee worden met de regelmaat van de klok meer middelen gevraagd.

Meer geld voor specifieke, stuk voor stuk belangrijke overheidsdiensten is voor sommigen vanzelfsprekend, maar de totale overheidsuitgaven behoren al tot de hoogste van Europa (na Frankrijk en Finland). Die bedroegen in 2018 240 miljard euro, of 52 procent van het bbp. De kwaliteit van de overheidsdiensten die daar tegenover staat, behoort echter niet tot de top van Europa.