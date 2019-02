Zet hem op, Peter

Zou na vandaag de mantra van deze column ophouden? ‘Duitsland moet investeren, Duitsland moet digitaliseren, Duitsland loopt achter met innovaties in Europa.’ Het opsturen van De Tijd naar Berlijn heeft eindelijk wortel geschoten.

Schermvullende weergave

De Duitse minister van Economische Zaken, Peter Altmaier, is een slimme man. Niet omdat hij blijkbaar De Tijd leest, maar omdat hij als een van de weinige Duitsers humor heeft, zijn Europese talen spreekt - inclusief Nederlands - en een goede strateeg is. Ook is hij nog altijd een van Angela Merkels weinige fluisteraars. Dinsdag trad hij uit de schaduw en stelde zijn nieuwe industriebeleid voor, de Nationale Industrie Strategie 2030.

Altmaier heeft plannen voor hoe Duitsland zich sneller kan ontwikkelen en hoe zijn land kan standhouden naast de andere economische grootmachten. De reactie van de media en zelfbenoemde experts was vernietigend en varieerden van ‘terugkeer naar de planeconomie’ tot ‘nationale egotrip’. Zoals zo vaak in Duitsland werd het voorstel nog vrijwel ongelezen afgekraakt, in plaats van het te zien als een startpunt voor een goede discussie.

Meer investeren en Europeser denken zet meer zoden aan de dijk dan filosoferen over imaginaire muren rond de Duitse kroonjuwelen.

Wat stelt Altmaier dan voor? Weinig concreets. Hij analyseert de opkomst en het succes van andere grootmachten, het verlies van importantie van Duitse en Europese bedrijven en achterblijvende ontwikkelingen in sectoren als digitalisering, de platformeconomie en AI. Duitsland is sinds het begin van deze eeuw het marktleiderschap in veel sectoren kwijtgeraakt. En mogelijk volgt vanaf nu nog een Duitse parel aan de kroon, de automobielindustrie.

Hayek

Alle alarmbellen rinkelen. En eindelijk worden ze gehoord. Het nieuwe van Altmaier is dat hij breekt met het in Duitsland zo populaire ‘economische concept van Hayek’, dat er een strikte scheiding moet zijn tussen bedrijfsleven en overheid. Altmaier stelt een restrictiever overnamebeleid voor, een staatsfonds voor meer investeringen en de mogelijkheid voor de staat om in uitzonderlijke gevallen te interveniëren. Anders dan in de media werd bericht, zegt hij niet letterlijk, maar suggereert hij wel, dat alleen Duitse kroonjuwelen tegen overnames uit China moeten worden beschermd.

In de analyse van Altmaier ontbreekt nog altijd het feit dat de onderinvesteringen van de afgelopen tien tot twintig jaar ook de aanleiding zijn voor de achterstand van de Duitse en Europese economie

In de analyse van Altmaier ontbreekt nog altijd het feit dat de onderinvesteringen van de afgelopen tien tot twintig jaar ook de aanleiding zijn voor de achterstand van de Duitse en Europese economie. Nationale of Europese kampioenen beter beschermen is een optie, maar vanaf vandaag meer investeren en Europeser denken zet meer zoden aan de dijk dan filosoferen over imaginaire muren rond de Duitse kroonjuwelen. De achterstand met China loopt dagelijks op. Altmaier mag deze boodschap ook in Brussel vertellen.