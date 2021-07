Zet in op ondernemerschap als relance

Bij een relance met beperkte budgettaire middelen is het actief inzetten op meer ondernemerschap een voor de hand liggende beleidskeuze.

Eerder deze week was er het heugelijke nieuws dat het aantal nieuwe ondernemingen in de eerste helft van dit jaar fors toenam en alweer ruim boven het niveau van 2019 zit. De voorbije jaren waren er geregeld van dit soort positieve berichten over starters in ons land. Dat mag evenwel niet verdoezelen dat België voor ondernemingsdynamiek al langer opmerkelijk zwak scoort. Ondanks de positieve berichten zit België qua starters al jaren bij de zwakste landen van Europa.

Anderzijds verdwijnen in ons land ook relatief weinig ondernemingen. In vergelijking met andere landen is de ondernemingspopulatie hier vrij stabiel, met relatief weinig dynamiek. Dat is een probleem voor onze economie. Starters zijn doorgaans beter in staat om nieuwe dingen uit te proberen, bevorderen de concurrentie, beperken het risico op zombiebedrijven en zijn een belangrijke motor van productiviteit en jobcreatie.

De beperkte ondernemingsdynamiek in ons land is allicht te wijten aan een combinatie van factoren, maar internationale vergelijkingen wijzen toch vooral op de belangrijke hindernissen om te ondernemen. Volgens het World Economic Forum (WEF) staat België in een internationale rangschikking voor de kosten om een bedrijf op te starten pas op een 63ste plaats. De OESO zet ons land op een 33ste plaats (op 38 industrielanden) voor barrières voor toetreding tot de markt.

En in de ‘Ease of doing business’-rangschikking van de Wereldbank komt België op een 46ste plaats in de totale rangschikking en op een 48ste stek voor het opstarten van een bedrijf. Daarnaast speelt ook het algemene klimaat rond ondernemen ongetwijfeld een rol. Opnieuw volgens het WEF haalt België een 29ste plaats voor ondernemerscultuur en een 97ste plaats voor de houding tegenover de risico’s die gepaard gaan met ondernemen.

Het verlagen van allerlei administratieve lasten en hindernissen voor ondernemers, het bevorderen van de concurrentie, het beperken van de nasleep van een faillissement en het verstevigen van de ondernemerscultuur (onder meer door meer aandacht aan ondernemen in het onderwijs te schenken) zouden onze economie versterken en op termijn tot meer welvaartscreatie leiden. Bovendien hoeft dat soort maatregelen niet veel te kosten.

Bart Van Craeynest