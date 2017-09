De saaiheid van de Duitse kiescampagne drijft sommige ‘Spitzenkandidaten’ dermate tot wanhoop dat ze elke week nieuwe balletjes opgooien om de kiezers te paaien. Soms ook nieuwe standpunten. Martin Schulz (sociaaldemocratische SPD) beloofde deze week dat hij als bondskanselier de lonen in de zorgsector met liefst 30 procent zal verhogen. Vorige week stelde hij een harde aanpak van Turkije in het vooruitzicht. En eerder dreigde hij ermee als bondskanselier de extreemrechtse partij AfD uit de Bondsdag te zullen zetten .

De kiezer duizelt van de balletjes die iedereen opgooit, behalve de bondskanselier. En wat doet de kiezer dan? Hard op de rem trappen en rechts of behoudend stemmen.

Er is een politiek mirakel nodig, willen Merkel en haar christendemocratische CDU zondag niet als grote winnaar uit de stembus komen. Als de opiniepeilingen kloppen, zou deze vierde overwinning op rij met een historische vierde termijn als bondskanselier een zege met een zure bijsmaak zijn. Een populistische bijsmaak, die het vormen van een regering bijzonder moeilijk maakt.

In de schaduw van het duel tussen Merkel en Schulz is de extreemrechtse AfD, door de internationale buitenwereld vrijwel ongezien, opgeklommen tot de mogelijke nummer drie in het Duitse politieke landschap. Duitsland krijgt voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een nationalistische partij in het parlement, een die regelmatig flirt met het bruine Duitse verleden.

Merkel zal wel haar vierde verkiezing winnen. Maar de kans is groot dat na het zoete direct het zure komt. Een bitterzoete overwinning.

De AfD scoort in de peilingen ruim boven 10 procent. Als een partij van permanent intern geruzie, weinig charismatische leiders en weinig media-aandacht verzamelt de AfD proteststemmen. De Duitse politiek zal door deze uitslag blijvend veranderen. Ervaring in de buurlanden leert dat populistische partijen niet zo snel verdwijnen en de politieke omgangsvormen en inhoud blijvend kunnen veranderen. Duitsland staat aan het begin van een proces dat in Oostenrijk, Nederland en België al meer dan 15 jaar aan de gang is.

De opmars van populistische partijen maakt het vormen van regeringen steeds moeilijker. De Nederlandse politiek weet er meer dan een half jaar na de verkiezingen alles van. De kans is groot dat de Duitse politiek hetzelfde lot beschoren is. Volgens de opiniepeilingen zijn slechts twee coalities mogelijk: een voortzetting van de grote coalitie tussen de CDU en de SPD, een optie die zeker de SPD, als permanente verliezer, nauwelijks nog een keer kan opbrengen.

En er is de optie van de Jamaicacoalitie van de CDU, de liberale FDP en de groenen. Een zeer onwaarschijnlijke mogelijkheid, want net de FDP en de groenen stonden elkaar tijdens de campagne naar het leven.

Twee mogelijke opties die niemand wil. Daardoor worden andere experimenten mogelijk, zoals een minderheidsregering met de FDP, of de CDU zelfs helemaal alleen.

Feit is dat Duitsland maandag voor het eerst niet onmiddellijk zal weten hoe de volgende regering eruit ziet. Angela Merkel zal dan wel haar vierde verkiezing winnen, de kans is groot dat na het zoete direct het zure komt. Een bitterzoete overwinning.