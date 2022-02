Zou Poetin zich niet beter met Siberië bezighouden?

Oververhitte debatten zijn nefast, maar nog veel noodlottiger is een oververhitte planeet.

‘Ik zie het monster van Frankenstein dat de digitale en sociale media creëren. Onze onderzoeksgroepen attenderen ons op de mars van de trollen, de manipulaties, de proliferatie van fake news, van haatspeech, van samenzweringstheorieën. We zien de gevolgen dagelijks.’ Die woorden sprak ik eind september uit bij de opening van dit academiejaar. Ik koppelde daar een oproep aan: het is tijd om het tij te keren.

Raken we nog oprecht enthousiast over wat we wel kunnen? Bijvoorbeeld over de kortstondige kernfusie.

Die klinkt vandaag alleen nadrukkelijker. Want het tij wil niet keren. De echokamers, de polarisering, het gebruik van woorden als dolken en de onwil om naar elkaar te luisteren leiden tot een vermenigvuldiging van oververhitte situaties. Neem de hoogspanning over de kernuitstap en het gepolariseerde debat in ons land, zeker nu de energieprijzen fors zijn gestegen. Wie is de schuldige, wie moet aan de schandpaal? Dat lijkt soms de enige vraag die er nog toe doet.

We zien overal volkstribunalen opdoemen voor wie een mening verkondigt of een daad verricht die sommigen onwelgevallig is. De Twitter-rechtbank spreekt. Het proces maken van mensen helpt niet noodzakelijk het proces vooruit. Wie dat wel doet, bijvoorbeeld in het energiedebat, zijn de mensen die met kennis van zaken naar de langere termijn kijken. Maar kunnen ze nog voldoende overtuigen?

Ongeduld

Raken we nog oprecht enthousiast over wat we wel kunnen? Bijvoorbeeld over de recente kortstondige kernfusie, die gepaard ging met een extreme hitte van 150 miljoen graden. De toepassingen op grote schaal zijn nog niet voor morgen. Zoals de basis voor de hoogtechnologische wereld vandaag niet van gisteren dateert. Die basis lag er al tijdens de eerste Solvayraad voor Fysica, die in 1911 in Brussel plaatsvond met Albert Einstein, Marie Curie en zo veel andere Nobelprijswinnaars van voor de Eerste Wereldoorlog. Wetenschappelijke funderingen maken vooruitgang mogelijk, maar vergen vaak geduld. Een mooie maar achterhaalde deugd?

Eerder dan een reddingsboei bij hachelijke situaties wordt humor stilaan een splijtzwam.

Ongeduld kleurt de opstand tegen de beperkende maatregelen die overheden nemen om de coronapandemie te bestrijden. Van grimmige truckers in Ottawa tot de al even grimmige Brusselse zondagen: mensen die - niet terecht maar wellicht oprecht - boos zijn. Vrijheid, nu! Ons geduld is op.

Wie het levensreddende en zorgontlastende doel van de coronamaatregelen wel volmondig onderschrijft, is boos op al die woedende betogers en hun sympathisanten. Buren die niet meer tegen elkaar praten, hoogoplopende ruzies tijdens familiefeesten: wederzijds onbegrip en grof taalgebruik zijn zeker niet het alleenrecht van sociale media en online fora. Eerder dan een reddingsboei bij hachelijke situaties wordt humor stilaan een splijtzwam. De liefde voor mens en medemens raakt zoek. De nuance verdwijnt uit het debat.

IJskoud

Humor, liefde en de moed van de nuance wens ik onszelf en ook onze wereldleiders toe. Alles is beter dan oververhitting in een ijskoude sfeer, met maximale afstand aan een meterslange tafel. De escalatie in Oekraïne is niet alleen gevaarlijk, maar ook intriest. Wereldleiders horen andere zaken aan hun hoofd te hebben.

Terwijl ik de toespraak voorbereidde waaruit ik citeerde, maakte het Internationaal Klimaatpanel van de Verenigde Naties zijn nieuwe rapport bekend. In het meest optimistische scenario zou de opwarming halfweg deze eeuw pieken op 1,6 graden. Nog meer recordtemperaturen in Canada en de VS, oncontroleerbare bosbranden in Zuid-Europa en de toendra in Siberië die in brand staat, waardoor de permafrost dreigt te ontdooien.