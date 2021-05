De Vlaams Belang-stemmers zijn niet zelden erg fatsoenlijke mensen, zoals leerkrachten en gepensioneerden. Ze dromen van een wit Vlaanderen en tekenen voor een reeks zwarte zondagen.

Wie ben je? Jij, die in het stemhokje een uiterst rechtse hoek uitdeelt. Jij, Vlaams Belang-stemmer, een van de vele scheppers van zwarte zondagen. De eerste daarvan vond dertig jaar geleden, op 24 november 1991. De jongste dateert van bijna op de kop twee jaar geleden.

Ik ken sommigen van jullie. We zijn spelend met elkaar opgegroeid. Enkelen zijn zelfs intimi, huisvrienden. Ik maakte een abstractie van jouw politieke stem om toch voor ons te kiezen. Voor onze vriendschap en warmte. En zoveel leute.

Het werd ijzig stil toen ik meermaals naast jou stond in het stemhokje. Als bijzitter in het lokale kiesbureau waar jij als kiezer opdaagde, die soms wat hulpeloos aan de stemcomputer stond. Je wist niet wat te doen aan die machine. Je stond er zenuwachtig of knorrig te wezen tegen technologische vooruitgang en verlangde luidop naar potlood en papier. Ik assisteerde jou, je wist wel heel precies op wie te stemmen. Op de goei. Het klonk als een proost.

Zoals de machine jouw stemkaart eruit spuwde, spuwde je haast zelf. Zo, al die vreemden buiten, en je schoof het gordijn in ruitjesmotief verder open. Boos was je. Bij sommigen zag ik een verkneukelde grijns. Voilà.

Jij en ik zijn fotonegatieven van elkaar. Zoveel contrast op één muffige vierkante meter.

We keken elkaar recht in de ogen. Jij en ik zijn fotonegatieven van elkaar. Zoveel contrast op één muffige vierkante meter. Een van jullie keek me strak aan: meugde gij hier wel werken? Ik negeerde jouw vraag en hielp jou met het uitbrengen van een stem tegen mezelf en velen zoals ik.

Bij de lokale verkiezingen van 2018 stond ik in een houten hok, in het hart van de democratie, naast verschillende versies van jou en vroeg me af: wie ben je?

Die vraag stelde ik samen met fotograaf Bas Bogaerts, de kleinzoon van een collaborateur, de nazaat van een pekzwart oorlogsverleden. Zoals zoveel ex-collaborateurs waren zijn grootouders ook Vlaams Blokkers. 'Dat heeft onze relatie wel een tijdje bemoeilijkt, zeker toen ik op mijn 16de, 17de vaak optrok met jonge Marokkanen. Maar ik ben mijn grootouders altijd graag blijven zien', zegt hij in Knack.

Wie je bent? In het boek dat Bas en ik schreven om antwoorden te zoeken op die vraag blijk je vaak fatsoenlijk gekleed en behuisd. Je bent een leerkracht, een onthaalmoeder, een gepensioneerde grootouder. Een bediende, een verkoopster, een horeca-uitbater. Iemand die graag feest, beeldige jurkjes koopt, op wandel gaat met de hond en een uitstap doet naar de zoo.

Geheime Facebook-groepen

Je bent zo doorsnee, zo hypocriet. In gesloten en geheime Facebook-groepen laat je alle remmen los, blijkt uit onze queeste. Meer dan twee jaar lang doken we onder in jouw ranzigheid, in virtuele achterkamers waar jij je veilig voelt. Rauw racistisch uit angst voor een omvolking, inhakkend op Joden uit paranoïde reflexen over allerlei complottheorieën. De klassieke media zijn jouw vijand, maar nepnieuws consumeer en deel je bij de vleet. Hoe guller jouw gortigheid in gesloten virtuele kring, hoe fatsoenlijker je bent, wonend in een verkavelingswijk met gemillimeterd gazon.

Je bent fatsoenlijk genoeg om niet aanwezig te zijn op (verboden) manifestaties.

Hoe poepverwender, hoe bozer. Je fokt jezelf en anderen op met jouw fundamenteel ongenoegen. Een roedel van Vlaams Belang-leden actief in lokale politiek hitsen jou verder op. Ze willen jou, om deel uit te maken van een brede volkspartij.

En de fout? Die ligt altijd bij de ander.

De aanwezigheid van moslims en migranten doet jou voortdurend terugkijken naar vroeger: een wit Vlaanderen. Een utopie.

Jouw mensbeeld is verschrompeld, versimpeld, maar je bent fatsoenlijk genoeg om het aperitiefglas te heffen met Spaanse tapas erbij. Fatsoenlijk genoeg om niet aanwezig te zijn op (verboden) manifestaties.