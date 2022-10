Assertieve elfjes

managing director van A Seat At The Table

Vooruit heeft wellicht als eerste Vlaamse partij begrepen dat tien jaar plat op de buik gaan en incasseren niet de briljantste strategie is.

Weinig episodes in de naoorlogse politieke geschiedenis zijn zo gênant als de collectieve identiteitscrisis van de Vlaamse traditionele partijen na de monsteroverwinning van de N-VA in 2010. Verkiezing na verkiezing zakte socialisten, christendemocraten en liberalen de moed in de schoenen. Ze wisten zich geen houding aan te nemen naast de almacht van de Vlaams-nationalisten.

De N-VA domineerde tussen 2010-2018 moeiteloos het publieke debat en gaf haar concurrenten het nakijken met een bijwijlen agressieve communicatiestrategie, de belofte van verandering in een land dat tot stilstand was hervormd en een eloquente partijvoorzitter wiens mening - tot grote vernedering van zijn politieke evenknieën - in de media tot de maatstaf der dingen werd verheven.

De herwonnen assertiviteit van 'de elfjes' is van moeten. Wie in de laatste rechte lijn naar de volgende verkiezingen zijn tanden en klauwen niet toont, is eraan voor de moeite.

Nederlaag na nederlaag zonk de moed de partijmilitanten aan de Grasmarkt (Vooruit), in de Wetstraat 89 (CD&V) en in de Melsensstraat (Open VLD) in de schoenen. Die zagen hun kopstukken keer op keer grandioos de mist ingaan bij elk offensief tegen de strijdvaardige concurrenten uit de Koningsstraat. Partijen die decennialang de plak zwaaiden in de Wetstraat zagen zich gereduceerd tot aanhangwagentjes van de N-VA in de Vlaamse regering en talloze lokale besturen.

Menig partijklepper van de elfjes - de vier Vilvaldi-partijen Groen, Open VLD, CD&V en (toen nog) sp.a haalden bij peilingen in 2020 elk amper 11 procent van de stemmen - hees de witte vlag en schikte zich in de rol van derderangsspeler. Ze verloren alle hoop ooit nog het tij te keren. De Vlaams-nationalisten bleven jarenlang afgetekend de grootste partij. De confrontatie met hen opzoeken leek politieke zelfmoord. Het creëerde een generatie van 'gecastreerde' politici met een chronisch gebrek aan zelfvertrouwen en strijdlust, die in geen tijd hun partijen in de prak en naar de vergetelheid reden.

De eerste barsten in de falanx van de N-VA kwamen er door de strategische blunder om de Zweedse regering te laten vallen over een VN-migratiepact waarvan niemand wakker lag en door zich in de nasleep van de terreurgolf van 2015-2016 en de Europese vluchtelingencrisis te hardnekkig te profileren op thema's die extreemrechts al jaren domineerde. Het effende het pad voor een jonge Tom Van Grieken (Vlaams Belang) om de Vlaams-nationalisten op rechts te bekampen en hun thema's centraal op de agenda te plaatsen. In recente peilingen speelden het Vlaams Belang en de N-VA al meermaals haasje over voor de titel van grootste partij van Vlaanderen.

Smoel

Een verzwakte N-VA creëerde een window of opportunity voor een nieuwe generatie relatief jonge partijvoorzitters die ruimte zagen om hun partijen weer een smoel te geven. Meer zelfs, nu en dan durven kopstukken van de elfjes het aan weerwerk te bieden tegen hun eeuwige kwelduivels op de rechterflank. Wie goed oplet, kan sommigen betrappen op een kwaliteit die doorgaans geassocieerd wordt met leiderschap maar die al jaren niet meer wordt aangewend door de traditionele partijen: assertiviteit.

De keuze om als partij niet langer een kneusje te willen zijn en niet meer plat op de buik te gaan als de grote beer gromt, werpt vruchten af.

Het recente armworstelen in de Vlaamse regering tussen CD&V en minister-president Jambon (N-VA) rond de kinderbijslag en de slaande ruzie en de profileringsdrang tussen Tinne Van der Straeten (Groen) en Zuhal Demir (N-VA) respectievelijk de federale en Vlaamse minister bevoegd voor energie, zijn maar enkele voorbeelden.

Op het elan van een zelfverzekerde jonge voorzitter en een gestroomlijnd communicatieapparaat slaagde Vooruit er de voorbije jaren in als een feniks uit de as te herrijzen. Het succes van Conner Rousseau zelf heeft minder te maken met het apparaat van zijn partij, zijn alomtegenwoordigheid op de sociale media of zijn deelnames aan 'The Masked Singer'. Het is vooral te danken aan zijn zelfverzekerde optredens in het publieke debat. De keuze om als partij niet langer een kneusje te willen zijn en niet meer plat op de buik te gaan als de grote beer gromt, werpt vruchten af.