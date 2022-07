Behoed de neutrale staat

Progressieve partijen die ooit streden voor een neutrale staat steunen nu de conservatiefste strekkingen in de islam.

Tot in de jaren 90 waren vrouwen met hoofddoek een uitzondering in Brussel. Een Marokkaanse vriendin noemde hen smalend 'begijntjes'. Haar Algerijnse man was overtuigd vrijzinnig en liet tijdens de ramadan de gordijnen wijd open om te laten zien dat zijn familie de religieuze regels niet volgde. Halal was toen een begrip dat nauwelijks gebruikt werd, niet een dat op vitrines van snackbars staat. Moslims beleefden hun godsdienst als een privéaangelegenheid. Niemand stelde de neutraliteit van de openbare instellingen in vraag.

Dat is drie decennia later heel anders. Een goede gelovige wordt nu geacht halal te eten en de hoofddoek is gepromoveerd tot essentieel onderdeel van iemands identiteit. Dat het dragen ervan in de hogescholen van Stad Brussel altijd al verboden was, wordt nu aangevoeld als een ondraaglijke discriminatie. Militante moslimstudenten begonnen juridische acties tegen wat ze zagen als een aantasting van de godsdienstvrijheid.

Zo gebeurde het dat een Brusselse rechtbank van eerste aanleg het interne reglement van de hogeschool Francisco Ferrer, dat het dragen van religieuze tekens niet toeliet, vernietigde. Een opmerkelijke uitspraak van die lagere rechtbank, die inging tegen het Grondwettelijk Hof dat in 2020 de hogescholen toeliet de neutraliteit binnen hun muren zelf te organiseren. Een klacht van twee studentes volstond om die regel onderuit te halen.

Hetzelfde was gebeurd bij de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB. Daar haalde één sollicitante, die wegens haar hoofddoek was afgewezen, gelijk bij de rechtbank. Het dragen van religieuze tekens werd meteen toegelaten voor tram- en buschauffeurs.

Ecolo

Tot veler verbazing ging in geen van de twee gevallen de inrichtende overheid in beroep. De Brusselse regering vond het te gevoelig om in te gaan tegen religieuze gevoeligheden bij de MIVB. In Stad Brussel, dat de hogeschool Francisco Ferrer beheert, was er door verzet van Ecolo geen meerderheid voor verdere actie.

In Brussel bestaat de wil steeds minder om kerk en staat duidelijk te scheiden.

57 docenten van die school beginnen nu een juridische actie tegen de schrapping van het neutraliteitsbeginsel. Ze vinden dat de overheid haar essentiële principes al te gemakkelijk vergeet. Ze verwijten Stad Brussel geen aandacht te hebben voor verontrustende tendensen bij studenten. Uit hun open brief, die veel aandacht kreeg in de Franstalige pers, blijkt dat het over veel meer gaat dan over de hoofddoek. De docenten ondervinden een radicalisering van hun studenten, die cursussen stigmatiseren en boycotten omdat ze niet overeenkomen met hun religieuze overtuigingen. Thema's als godsdienstkritiek, seksuele opvoeding of de evolutietheorie worden in vraag gesteld.

In Brussel bestaat de wil steeds minder om kerk en staat duidelijk te scheiden. Dat bleek onlangs ook toen het Brussels Parlement het onverdoofd slachten niet verbood. Fouad Ahidar, de fractieleider van one.brussels-Vooruit, zei toen dat hij zich niet kon voorstellen dat Allah dieren zou laten lijden bij een slachting volgens religieuze regels. De Vlaamse media vonden die uitspraak eerder thuishoren in een theocratie dan in een democratie, maar in Brussel keek niemand nog op van die aberratie. Daar wordt de conservatieve lezing van de Koran aanvaard.

Enclave

De fundamentalisten vinden bondgenoten in de vleessector, die van het Brussels Gewest een internationale halaldraaischijf wil maken. Religie en commercie vinden elkaar. Brussel wordt zo een Europese enclave waar rigide regels opgelegd worden, terwijl Indonesië, een van de grootste moslimlanden, halalvlees uit Nieuw-Zeeland invoert van dieren die verdoofd geslacht zijn.