Bert Kruismans | De collega’s 2.0

De war for talent maakte van het woord wervingsreserve een archaïsme. Misschien kan een wervingsreserve worden aangelegd met politici die bij de komende verkiezingen uit de boot vallen?

In dit land mogen dossiers al eens laattijdig uit de kast komen, veel erger is het gesteld met mensen van vlees en bloed. Die kunnen we vaak niet uit de kast trekken, omdat ze er gewoon niet in zitten. Het woord wervingsreserve is een archaïsme geworden. Onze kasten met potentiële cipiers, brandweerlui, politieagenten, kuisvrouwen of militairen zijn al jaren leeg. We vinden ze niet meer. Zelfs militairen die al jaren militair zijn, vinden we soms niet meer. Maar genoeg over Jürgen Conings, het actuele thema was het nijpende gebrek aan werkmensen.

Ook de socialistische vakbond FGTB in Luik moet nu al medewerkers ontslaan. Zijn grootste bron van inkomsten, de federale vergoeding die hij krijgt voor de werkingskosten bij het uitbetalen van het stempelgeld, is stevig verminderd wegens een gebrek aan werklozen. Gebrek aan werklozen, in Luik! Resultaat: 34 voltijdse equivalenten kregen daar de bons. En naar de vakbond trekken ligt in dezen nogal moeilijk.

Die ontslagen medewerkers worden wel nieuwe werklozen, die, als ze niet rancuneus zijn, de uitbetaling van hun stempelgeld via de vakbond laten verlopen. Zo vormen ze toch weer een bron van inkomsten voor de FGTB. Maar helaas voor het syndicaat, die 34 zijn morgen waarschijnlijk alweer ergens anders aan de slag. Het is me toch wat.

U begrijpt dat deze week dan ook flink wat scepsis opsteeg toen de federale regering rondtoeterde dat ze zoveel extra politieagenten en magistraten in de strijd zou gooien. Waar ging ze die in ’s hemelsnaam vinden? De nieuwe minister van Justitie merkte afgelopen woensdag in de Kamercommissie fijntjes op dat extra middelen niet zozeer het probleem vormden maar wel de leegloop en het ziekteverzuim.

In de war for talent is de grootste concurrent van de politie... de politie. Lokale politiezones zwaaien met lokkertjes zoals extra premies, auto’s die rijden, echte computers en ontstopte toiletten. Daar kunnen de federale collega’s niet tegen op.

Bij de gerechtelijke politie van Luik is het pas echt huilen met de pet op. In december 2022 liet burgemeester Willy Demeyer (PS) verscheidene gebouwen van die dienst sluiten, omdat de werkomstandigheden niet meer acceptabel waren. Afgelopen zomer gingen opnieuw 65 kantoren dicht. Stukken van het plafond kwamen naar beneden. Onaanvaardbaar. Een beetje misdadiger mag zich tijdens een stevig verhoor door de gerechtelijke politie toch in een safe space wanen.

En begin september kwam onder meer de scheepvaartpolitie onder vuur te liggen, niet van de zware misdaad, maar van een bacterie. Volgens de vakbond zou de chlamydia pneumonia al verantwoordelijk zijn voor zes longinfecties. De kantoren in Vottem werden tijdelijk gesloten. Bacterie-politie: 1-0.

Wie niet naar de lokale zones vertrekt, zoekt het dan, net zoals de procureur des konings van Brussel, vaak maar in de privé. Daar blijft het plafond wel hangen, zijn er toiletten en computers die werken en liggen geen dossiers meer in een verkeerde kast, omdat er geen kasten en papieren dossiers meer zijn. En daar wordt zeker niet gezeurd over het feit of je als hiërarchisch overste wel tot de juiste taalrol behoort.

Misschien kan een wervingsreserve worden aangelegd met politici die bij de komende verkiezingen uit de boot vallen. Velen onder hen zijn jurist, sommigen zelfs tweetalig, ze kunnen lezen en schrijven, ze zijn, echt waar, niet allemaal liberaal en vanaf juni 2024 zijn ze meteen inzetbaar.