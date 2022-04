Bert Kruismans | Eigen gas eerst

Dat de Vlamingen Wallonië maar in de gaten houden. Gas rijmt op macht.

Wie op zoek is naar de steen der wijzen die alle mysteries ontsluiert, kunnen wij deze raad geven: volg Rik Torfs op Twitter of buig u over de wereldkaart der gasleidingen. Vooral dat laatste leidt naar een wonderlijk universum.

Neem nu 6 februari 2021. De taliban zijn officieel nog niet de baas in Kaboel en omstreken, maar ze mogen toch al op de thee in het ministerie van Buitenlandse Zaken in Turkmenistan. Dat land is goed voor zo’n 10 procent van de wereldwijde gasreserves. De sfeer zit er dan ook goed in als de taliban beloven de constructie van een pijpleiding door Afghanistan richting Pakistan en India geen strobreed in de weg te leggen. Iedereen tevreden, de Verenigde Staten inbegrepen. Die dromen al lang van zo’n pijpje. Volgens sommige ernstige nieuwsbronnen hebben de Amerikanen dan ook bemiddeld tussen de Turkmenen en de taliban. Kwestie dat ze hun zaakjes in Afghanistan op orde hebben als ze het land overlaten aan die aartsvijand die ze twintig jaar lang trachtten te verpletteren.

Of hebt u het liever dichter bij huis? Oekraïne zit de Europeanen al weken aan hun hoofd te zagen: of ze alstublieft willen stoppen met het importeren van dat Russisch gas? En of ze niet beschaamd zijn? Europese leiders zijn inderdaad vrij enthousiast als het gaat over het inpikken van jachten en voetbalclubs van rijke Russische stinkerds die Poetin steunen. Maar de grootste sponsors van de oorlog zijn ze toevallig vergeten, namelijk zichzelf.

Op dit moment is de kans gering dat Vlaanderen ooit het zuiden van België zal binnenvallen om Wallonië te denazificeren.

Elke dag stroomt nog steeds een slordige 100 miljoen kubieke meter gas van Rusland naar het Westen via... Oekraïne. Dat is zo’n 30 procent van de totale Russische export naar Europa en het is zelfs meer dan voor de oorlog. Rusland is boos op Europa, maar kan het geld goed gebruiken. Europa is boos op Rusland, maar kan slecht tegen de kou. En Oekraïne is boos op allebei, maar het wordt wel nog steeds betaald door Rusland om dat gas te laten passeren. Het land heeft ook geld nodig. Oorlog voeren is nu eenmaal een dure hobby. Oekraïne kan de kraan dichtdraaien, maar doet het niet, want dan is Europa boos en levert het misschien minder helmen en antitankraketten. En Rusland, dat was al boos op Oekraïne - dat is vrij algemeen bekend - maar het kan volgens de Oekraïners nog bozer worden. Echt.

Yuriy Vitrenko, grote baas van de Oekraïense gasmaatschappij, heeft het deze week haarfijn uitgelegd in The Washington Post. ‘Als wij de kraan sluiten, stroomt dat gas via een andere weg toch naar Europa. (...) En het zou ons land nog kwetsbaarder maken voor Russische bommen.’ De Russen zouden inderdaad wel zot zijn om hun eigen melkkoe te bombarderen. Het zou me niks verbazen als de Oekraïners al schuilkelders hebben gegraven onder die pijpleiding. Het moet zowat de veiligste plek van het land zijn.

Gas rijmt op macht. De Vlamingen kunnen dus maar beter Wallonië in de gaten houden. Daar hebben ze nu al drie sites die afval van mais en bieten omzetten in biogas, dat meteen in het bestaande aardgasnetwerk wordt gepompt. Voorlopig worden zo’n 10.000 gezinnen daarmee bediend. Maar over tien jaar zou dat minstens een vierde van de Waalse gezinnen moeten zijn. En tot voor kort was dat gas van eigen kweek wel minstens drie keer zo duur als het geïmporteerde aardgas, maar nu is het net flink goedkoper en zeer concurrentieel geworden.