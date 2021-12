Bert Kruismans | En de winnaar is...

Voor de titel Belg van het Jaar durf ik ditmaal een landgenoot voor te stellen die er vrij vrouwelijk uitziet en zich ook zo affirmeert: Sihame El Kaouakibi.

Nu de traiteurs overuren draaien, de jingle bells onze neus al uitkomen en de kalkoenen onder ons lichtjes nerveus worden, is het onderhand de tijd om hier de Belg van het Jaar te onthullen. Ooit heette dat gedoe simpelweg de Belg van het Jaar. Maar dat was discriminerend voor de dames en dus werd het zeer terecht uitgesplitst in de Belgische man en de Belgische vrouw van het Jaar. Maar dat was dan weer discriminerend voor de non-binaire landgenoot. En het was vooral flink ingewikkeld voor de genderfluïde landgenoot. Een naamsverandering drong zich andermaal op. Vanaf nu heet dat, wat ooit begon als de Belg van het Jaar, de Belg van het Jaar. Alles komt terug.

Word het allemaal maar een beetje gewoon, want weet dat er straks geen mannen en vrouwen meer zijn. Of moet ik u herinneren aan het arrest van het Grondwettelijk Hof van 19 juni 2019? Het hof vond het niet redelijk verantwoord dat personen met een niet-binaire genderidentiteit verplicht worden een registratie in hun geboorteakte te aanvaarden die niet in overeenstemming is met hun genderidentiteit. Naast de m en de v moest dus ook x een optie wezen. En die genderidentiteit kan iedereen ook voor zichzelf bepalen. Daar komen geen operaties of hormonen meer aan te pas. Om te vermijden dat iedereen denkt dat u pakweg een man bent maar op uw identiteitskaart een v staat, terwijl u zich op dat moment eigenlijk een x voelt, is er nu een nieuwe wet in de maak die de m, de v en de x gewoon schrapt en onze identiteitskaart genderneutraal maakt. Eenvoud siert.

Twee keukens

Voor de titel Belg van het Jaar durven wij ditmaal een landgenoot voor te stellen die er vrij vrouwelijk uitziet en zich ook zo affirmeert: Sihame El Kaouakibi. Het zou ons ook niet verbazen dat zij van Joodse afkomst is of zich minstens orthodox Joods voelt, waardoor die Joodse cultuur dus wel degelijk een wezenlijk bestanddeel uitmaakt van haar identiteit.

We geven grif toe: de naam Sihame El Kaouakibi is de jongste tijd wat omstreden.

Want we mogen niet vergeten, orthodoxe Joden, die hebben allemaal verplicht twee keukens. In het geval van El Kaouakibi zou dat veel verklaren. Die twee keukens zijn voor een orthodoxe Jood essentieel. In het heilig boek, de Talmoed, staat geschreven dat ze vlees en melk gescheiden moeten houden. Volgens de geruchten staat in die Talmoed ook: ‘Gebruik voor de afboording van onze keukens het zeer sterke laminaat. Je herkent het aan het fijne, donkere lijntje.’ Maar ja, ze zeggen zoveel.

We geven grif toe: de naam van El Kaouakibi is de jongste tijd wat omstreden. In 2019 bestormde ze als een wit konijn het politieke toneel, maar het jachtseizoen op klein wild was vlugger geopend dan ze had verwacht. Nochtans, de politici van al die partijen, die zonder veel vragen bakken euro’s naar haar hoofd hadden gegooid, bleven relatief goed buiten schot.

Door de mediaheisa weet iedereen nu wel hoe je haar naam moet uitspreken. Alhoewel, toen ik bij het schrijven van dit stukje de naam Sihame El Kaouakibi in mijn tekstverwerker tikte, veranderde de spellingcorrector die spontaan in ‘Schaamde gij u nie?’ En zeggen dat Sihame eigenlijk simpelweg de wereld wilde verbeteren door te dansen. Misschien had ze beter deelgenomen aan ‘K2 zoekt K3’ in plaats van de hoofdvogel af te schieten in ‘Sihame zoekt ambras’. Maar dat zijn vijgen na Pesach.