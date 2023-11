Bert Kruismans | Gezellig rond het kampvuur

In vakbondskringen heerst al de indruk dat het stakingsrecht onder vuur ligt. En daar komt nu nog een veroordeling wegens vuurke stook bij.

De combiplassers onder ons weten al lang: een mens mag tegenwoordig niks meer. Neem nu staken. Op zich is dat al geen lachertje. Je moet voldoende kameraden optrommelen, stakingspiketten bemannen, vuilniszakken met de juiste kleur verdelen, voor spijs en drank zorgen aan de piketten. Echt, staken, dat is werken geblazen. Mag een mens die last dan tenminste dragen zonder dat hij daarvoor wordt afgestraft? Alsof een stakingspiket geen safe space zou moeten zijn!

In 2016 legden onze penitentiair bewakingsassistenten wekenlang het werk neer, uit protest tegen de schabouwelijke omstandigheden in de Belgische gevangenissen. Om de moed erin te houden werd aan de gevangenis van Lantin door de jongens van het piket natuurlijk vuurke stook gedaan. Ja, bij Brico hadden ze nog terraswarmers maar tradities zijn er om in ere te houden, autobanden moet je alleen ontzien als er nog een auto rondzit en begin mei kan het, voordat de ijsheiligen passeren, nog fameus koud zijn op de glooiingen van de Maasvallei.

Probleempje: de staking tegen de slechte werkomstandigheden en misschien ook wel tegen de slechte luchtkwaliteit in Luik duurde langer dan verwacht. De voorraad brandstof raakte snel uitgeput. En de matrassen van de gedetineerden kregen de stakers niet. De gevangenen hielden die als noodreserve. Je weet nooit dat ze bij een gevangenisopstand zelf de boel in de fik steken, om te protesteren tegen de schabouwelijke omstandigheden, die nog schabouwelijker zijn als het personeel staakt. Ingewikkeld.

Via Facebook vond men toch een plaatselijke aannemer die met plezier wat oude paletten kwam dumpen aan het piket. De stakers kregen het warm en voor de aannemer was het een rit naar het containerpark uitgespaard. Herinner u de warme Vlamingen die in 2021 hun oude rommel naar de slachtoffers van de Waalse overstromingen versasten. Iedereen tevreden.

Gemeentelijk asfalt

Moest afgelopen maandag een vakbondsvertegenwoordiger van de FGTB toch wel voor de rechter verschijnen zeker, wegens opzettelijke brandstichting en sluikstorten! Zes maanden cel met uitstel wordt geëist. De man had de rommel niet eens aangeraakt, noch besteld, maar mocht als enige staker in de rechtbank opdraven. De aannemer zelf kwam weg met een boete van 500 euro. De délégué daarentegen kreeg ook nog een claim van 15.000 euro aan zijn been, omdat het vuurtje ocharme wat gemeentelijk asfalt had beschadigd. Gelukkig werd die eis herleid tot 7.500 euro. De gemeente Juprelle moest ootmoedig toegeven dat het asfalt aan de ingang van de gevangenis al wel meer vuurtjes had gekend. Uitspraak volgt in december.

In vakbondskringen heerst al de indruk dat het stakingsrecht, excusez-moi le mot, onder vuur ligt. Twee jaar geleden werden 17 militanten en kopstukken van de FGTB, onder wie nationaal voorzitter Thierry Bodson, veroordeeld wegens het blokkeren van de snelweg E40 in Cheratte. Dat arrest veroorzaakte heel wat opschudding in syndicale kringen. Het mag dan ook niet verwonderen dat PS-voorzitter Paul Magnette dezer dagen op de remmen gaat staan bij de goedkeuring van de ‘loi anti-casseurs’. Straks zijn er verkiezingen en met de donkerrode schaduw van de PTB/PVDA op de achtergrond kan de PS elke arbeidersstem gebruiken.

Laten we onze opbouwende steen bijdragen. De situatie in de Belgische gevangenissen gaat er niet echt op vooruit. Er moet weinig gebeuren voor de vlam opnieuw in de vakbondspan slaat. Anderzijds worstelt België met een tekort aan verbrandingscapaciteit voor de cocaïne die met tonnen tegelijk door de douane in beslag wordt genomen. Als we nu eens van twee nadelen een voordeel maken?