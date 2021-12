Bert Kruismans | Het beste moet nog komen

De hoogtepunten van de actualiteit in 2022, geserveerd door Bert Kruismans.

Waarde lezer. Laat ik maar meteen mijn goede voornemens realiseren, dan zijn we daar ook al van af. Hierbij serveer ik u graag de hoogtepunten van de actualiteit van 2022. Zo moet u in het nieuwe jaar uw kostbare tijd niet verspillen aan het godganse dag lezen van gazetten. Dat doen wij wel.

7 januari > Het Overlegcomité schaft het Overlegcomité af in de strijd tegen corona. Na de persconferentie zegt de meerderheid van het Overlegcomité dat ze tegen de afschaffing heeft gestemd. Annelies Verlinden mag het komen uitleggen in 'Terzake'. De anderen spelen piepkenduik.

12 februari > In Brussel opent burgemeester Philippe Close het nagelnieuwe betogingsplein. Dat moet een alternatief bieden voor het overbevraagde stadscentrum. Soms vinden daar twee of drie betogingen tegelijk plaats. Dat leidt tot grote ergernis bij de lokale bevolking, en vooral bij de betogers. Antivaxers vonden het niet kunnen dat hun protestacties in de pers werden verward met die van de Oeigoeren of de sekswerkers. Het nieuwe betogingsplein creëert nu extra capaciteit. Op een desolate vlakte in het industriegebied van Haren hebben de decorbouwers van Tomorrowland op schaal 1/5 het parcours van het Noord- naar het Zuidstation nagebouwd. Zelfs de trappen van het Beursgebouw mogen niet ontbreken. Vaste camera’s leveren de nodige beelden voor de televisiejournaals. Op het parcours bevinden zich ook enkele autowrakken die men minstens veertig keer in de fik kan steken. Zo moet de stad voor elke betoging geen nieuwe auto’s meer aanslepen. Reserveren van het plein kan via de website visit.brussels en de stad voorziet in een subsidie van 500 euro voor de eerste twintig gegadigden. De eerste betoging vindt morgen al plaats. Dat wordt er eentje van de politie van Brussel.

15 maart > De federale regering verklaart dat zij op 18 maart een definitieve beslissing neemt over de kernuitstap. Een dag later laat Engie Electrabel weten dat het openhouden van de jongste twee kerncentrales onmogelijk is. Vijf minuten later laat George-Louis Bouchez via Twitter weten dat Engie Electrabel er geen verstand van heeft.

18 maart > De federale regering verklaart dat, na rijp beraad, besloten is meer informatie in te winnen bij Engie Electrabel. Op 18 juni neemt zij dan een definitieve beslissing over de kernuitstap. Een dag later verschijnen paginagrote advertenties in alle Belgische kranten en spotjes op tv. Engie Electrabel laat de bevolking weten dat het openhouden van de jongste twee kerncentrales onmogelijk is. De volgende dag verschijnen paginagrote advertenties in alle Belgische kranten en spotjes op tv waarin Bouchez laat weten dat Engie Electrabel daar niets over te zeggen heeft.

4 mei: Sihame El Kaouakibi stuurt een e-mail naar Liesbeth Homans. Het gaat al iets beter met die zware hoest, maar meneer doktoor heeft gezegd dat hij in deze geen enkel risico wil nemen en schrijft voor alle zekerheid drie maanden extra ziekteverlof voor. Zie hierbij ingesloten doktersbriefje. Als ze ooit naar het Vlaams Parlement terugkeert, belooft Sihame wel voluit te knallen. Ze wil zich dan vooral inzetten voor de langdurig zieken.

18 juni > In de federale regering is iedereen dankzij een doktersbriefje gewettigd afwezig.

8 augustus > Theo Francken tweet dat in Koksijde een boerkini is gesignaleerd. De politie zet meteen een klopjacht in. De burgemeester vraagt de hulp van Defensie, maar de reddingshelikopters kunnen niet opstijgen wegens een mechanisch defect. Het leger heeft wel één technicus die ze kan herstellen, maar Roger is met vakantie. Niemand heeft de boerkini daarna nog gezien.

25 augustus > De VRT stelt de opvolger van 'F.C. De Kampioenen' voor. Dat wordt ‘Aandeelhouders van Lernout en Hauspie op zoek naar een schadevergoeding’. De omroep maakt zich sterk dat de formule goed is voor minstens twintig seizoenen doldwaze pret. Een ander idee, ‘F.C. De Arcospaarders’ heeft het - naar verluidt onder politieke druk - niet gehaald.

4 september > Bouchez laat in een tweet weten dat hij tegen is. Niemand weet waar het over gaat.

9 oktober > Een Antwerpse onderzoeksrechter deelt mee dat het onderzoek naar gesjoemel bij de modegroep FNG wordt afgesloten bij gebrek aan personeel. De laatste speurder over wie de rechter beschikte, is overgestapt naar een consultancybedrijf in Panama. ’s Avonds verklaart de minister van Justitie in 'Terzake' dat de klacht van de onderzoeksrechter hem zeer ter harte gaat. Hij zal speurders ronselen in Mozambique of Vietnam. Uiteraard gaat het om tijdelijk gedetacheerden die niet in aanmerking komen voor gezinshereniging en die na afronding van het onderzoek meteen mogen oprotten. VRT-reporter Pieterjan De Smedt hengelt intussen live op de stoep bij de onderzoeksrechter naar een reactie. Maar op de voordeur hangt een briefje: 'Heb nieuwe uitdaging gevonden in Panama. Salukes.'