Bert Kruismans | Koopkans: een stuk snelweg in Luxemburg

Een gouden beleggingstip: stop een stuk snelweg tussen Arlon en Sterpenich in uw portefeuille.

Nu dit cursiefje een vertrouwd onderdeel van uw weekendkrant is geworden, is het de hoogste tijd dat we hier ook eens wat beleggingsadvies verstrekken. Want dit land telt twee soorten Belgen. Er zijn mensen met te weinig geld, dat is erg. En er zijn mensen met te veel geld, en die zijn dezer dagen pas echt in de aap gelogeerd.

Waar kan de hardwerkende burger nog naartoe met zijn duiten? Zwijg over aandelen. Wie op onze redactie nog de term goedehuisvaderaandeel in de mond durft te nemen, wordt door een externe veiligheidsagent stante pede naar de parkeerkelder begeleid. De Nationale Bank wordt volgens de geruchten dinsdag aanstaande verkocht aan een emir uit Dubai. Die krijgt er als dank gratis een paar vastgoedvennootschappen bij.

En over Colruyt zullen we maar zwijgen. Naar verluidt is de nieuwe filosofie van chef Jef: ‘Als onze concurrenten zakken op de beurs, gaan wij daar met Colruyt nog fluks onder. Dat is onze laagsteprijsgarantie.’ De kantoren van de Jef worden al jaren energetisch gezuiverd. Dat weet iedereen. Een of andere monnik komt in het weekend langs, zingt en verbrandt kruiden van het huismerk. Dat moet daar in Halle de negatieve herinneringen verdrijven. Hoogstwaarschijnlijk resideert die monnik daar intussen permanent.

We gaan verder. Goud is goed om uw tanden mee te vullen, obligaties zijn voor losers en met crypto maakt u zich belachelijk in een programma van Ketnet. Dan kan u nog beter nostalgisch weg mijmeren bij de Letermebon die in een verguld kadertje op uw toilet hangt.

Als je minder snelweg hebt, heb je minder putten.

Daarom deze tip. Koop een stuk snelweg tussen Aarlen en Sterpenich. Officieel heeft de Waalse regering het nog niet op de markt gegooid, maar lang zal dat niet meer duren. De Walen hebben een beetje geld nodig. En ze zijn ermee bezig. Zo wordt ’s avonds het licht op de snelwegen gedoofd. Top. Als je de putten in de weg niet ziet, krijg je even de indruk dat de weg er tiptop bij ligt. Beter nog is het verkopen van een stuk snelweg. Als je minder snelweg hebt, heb je minder putten, en er zijn toch stukken die we best kunnen missen.

In mei 2019 werd de carpoolstrook van Aarlen feestelijk ingehuldigd. Op de vroegere pechstrook mogen auto’s en motorfietsen nu richting Luxemburg de rest lekker voorbijsteken. 17 miljoen euro heeft dat ei van Columbus gekost. Spijtig dat niemand het gebruikt. De strook is alleen open bij files, je mag er maar 50 per uur rijden en je moet minstens met drie in het voertuig zitten. Dat geldt ook voor de moto’s. Helaas heeft het de verkoopcijfers van motoren met zijspan niet echt aangezwengeld. Probleempje is ook dat de Luxemburgers niet echt overtuigd waren van zo’n strook. Die stopt dan ook zeer abrupt aan de grens. De Belgen waren dan weer vergeten een bijbehorende carpoolparking aan te leggen. Kan gebeuren.

Die Walen, dat zijn Belgen, daar valt best wel mee te praten.

In februari 2021 legde de Waalse regering de lat van drie personen al op twee. En voor moto’s zou zelfs één mens aan boord volstaan. Dat veranderde... niets. Zelfs de verkeersborden, die drie man verplichtten, staan er anderhalf jaar later nog.

Het probleem zit volgens de Waalse minister van Mobiliteit Henry (Ecolo) bij de federale minister van Mobiliteit Gilkinet (Ecolo). Die is bevoegd voor verkeersborden. Maar Vlaanderen verbiedt de motorfietsen op carpoolstroken. Niemand heeft daar last van, want er zijn geen Vlaamse carpoolstroken. En daarom krijgt Wallonië geen borden. Zoiets.