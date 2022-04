Bert Kruismans | L'Empire wallon

Laat ons een kat een kat noemen. België, dat is in wezen twee keer niets, een speldenkop groot, niet de moeite waard om over naar huis te schrijven, al smeten ze de gratis postzegels naar ons hoofd. Daarom is het ook zo comfortabel om Belg te zijn. Wij hebben geen nationale erfenis te dragen op onze frêle schouders. Make Belgium great again! Geen landgenoot kan het uitspreken zonder in de lach te schieten. Kampioen zijn is misschien plezant, niets voorstellen op wereldschaal is nog veel toffer.

Want een mens zal maar een Brit zijn of een Amerikaan, een Fransman, of - ochot ochère - een Rus. Uw hele leven zitten de politici dan in uw oren te toeteren dat u blij mag zijn dat u in een groot land woont. ‘DAT U IN EEN GROOT LAND WOONT. OF HOORT U NIET GOED?’ Dat dit land uitzonderlijk is. En dat de zon hier vroeger nooit onderging. En dat hier jarenlang wel schepen lagen die de waves ruulden. En als het land niet meer groot is, dan wordt het wel weer groot. Dat is verplicht. Want u behoort tot het uitverkoren volk. U moet gewoon op de juiste man of, in Frankrijk dan, de juiste vrouw stemmen. Toevallig is dat vaak de man of de vrouw die in uw oren blaast dat u in een groot land woont. In Rusland is dat stemmen zelfs niet nodig, zij doen dat wel voor u. Sociaal dienstbetoon noemen ze dat daar.