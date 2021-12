Bert Kruismans | Laat maar rollen!

Wie te weinig geld heeft, is te beklagen. Maar wie er te veel heeft, is dezer dagen pas echt in de aap gelogeerd.

Wat was voor u persoonlijk de grootste ervaring van 2021? En wat moeten we onthouden van het bijna afgelopen jaar? Vorige week hebben we die vragen in deze kolommen op u, de lezer, afgevuurd. Niet dat uw antwoord ons interesseert. Waarom zou het? Onze marketingafdeling weet beter dan uzelf wat u belangrijk vindt in het leven. Wij hebben uw data. En daarbij, zo moeilijk is het antwoord nu ook weer niet. It’s all about the money. Op dat vlak was 2021 geen boerenjaar. Ofwel hebt u te weinig geld, dan bent u te beklagen. Ofwel - en dat is zeer plausibel - hebt u er te veel van. En dan bent u dezer dagen pas echt in de aap gelogeerd.

Tegenwoordig stampen de banken iedereen buiten die een poging waagt er geld binnen te smokkelen.

De ouderen onder ons weten dit nog: ooit was er een tijd dat banken mensen met geld hartelijk ontvingen. ‘Kom bij ons, open een rekening, u krijgt een sportzak, een plastieken stylo die niets waard is en twee tickets voor de match van de Rode Duivels. Het is dan wel tegen San Marino, maar toch. Sterker nog, u krijgt van ons zelfs geld als u maar geld aan ons geeft. Dat heet intrest.’

Nu stampen de banken iedereen buiten die een poging waagt er geld binnen te smokkelen. Elk bankkantoor beschikt over een sas aan de ingang, deuren met veiligheidsglas en een kluis met een tijdslot. Nee, dat is niet om overvallers te stoppen die geld willen stelen. Het moet vooral klanten afschrikken die per se geld willen deponeren. Zelf kreeg ik mijn eindejaarspremie van De Tijd slechts op mijn rekening geplaatst nadat ik de bankdirecteur een sportzak, een balpen en twee tickets voor een match van de Rode Duivels had gegeven. Die balpen was dan nog een Parker! En dat alles voor een luizige 10.000 euro!

Bankiers houden niet van vette deposito’s en delen dan ook met plezier boetes uit. Het stond woensdag nog in De Tijd. De Belgische banken verdienden het voorbije anderhalf jaar 165 miljoen euro door klanten met te veel cash op de rekening een negatieve rente aan te rekenen. Rijk zijn, ooit was het plezant.

Kassakassa!

Als de banken niet met uw geld gaan lopen, dan doet de inflatie dat wel. Het Laatste Nieuws wist te melden dat de Belgische spaarders de afgelopen twaalf maanden 20,5 miljard lichter zijn geworden. En reken maar dat de slachtoffers vooral Vlamingen zijn. Volgens recente geruchten beschikken de 31 procent van de landgenoten die zich Walen mogen noemen maar over 22 procent van het Belgische spaargeld. Slim gezien. Wie weinig heeft, verliest ook minder aan de inflatie.

Er is nu eenmaal te veel geld in omloop. En als je iets hebt waarvan er in de wereld veel te veel is, dan is het niets meer waard en kost het dus ook niets.

En België zelf doet nog beter! Deze week heeft de Belgische staat 9.260.000 euro verdiend. Hoe? Door 1 miljard te lenen. De regeringen van dit land zouden wel gek zijn om alleen het geld uit te geven dat ze zelf in kas hebben. Door flink in het rood te gaan heeft België in 2020 207 miljoen euro verdiend. En er is goed nieuws. De financieringsbehoefte van de federale overheid stijgt in 2022 met 5,1 miljard euro naar 48,3 miljard. Kassakassa!

We weten allemaal waar het schoentje knelt. Er is nu eenmaal te veel geld in omloop. En als je iets hebt waarvan er in de wereld veel te veel is, dan is het niets meer waard en kost het dus ook niets. Dat noemen we nu al een paar jaar geld.