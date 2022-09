Bert Kruismans | Madame Proper

Als het om properheid gaat, kunnen ze er wel wat van in Charleroi.

Vlamingen die de Waalse pers volgen - naar verluidt zijn ze met vijf - wisten het al. In Charleroi lachten ze diepgroen met dat jolige filmpje van 'De Ideale Wereld' waarin hun stad als een echte smeerpijp werd afgeschilderd. Wij voelen de pijn van de Carolo’s. Want weet: er zijn wel propere mensen in Charleroi, of toch op zijn minst in de buurt.

Bewijs nummer één: de dag van de properheid in buurgemeente Châtelet. Verveelt u zich op 20 september te barsten, dan weet u waarnaartoe. Het stadsbestuur daar kan, na de donkere covidperiode, opnieuw uitpakken met de maandelijkse kuisdag. Eindelijk! Inwoners en bezoekers kunnen samen lekker gezellig de smeerlapperij van de straat plukken. Daarna kan elkeen zijn stoep met water poetsen. Kan? Wat zeg ik, MOET!

Voor wie in deze geheel gespeend is van knaldrang verspreidde het schepencollege een foldertje waarin het de burgers fijntjes herinnert aan het politiereglement, hoofdstuk 4 inzake de openbare hygiëne, sectie 1 betreffende de properheid van de openbare weg, artikel 107, paragraaf 2: 'Inzake greppels en verharde voetpaden moet de reiniging door de omwonenden met water worden uitgevoerd wanneer dat nodig is en in ieder geval eenmaal per week.' Châtelet zal proper zijn of zal niet zijn.

Wijkagent

Vooral die ‘in ieder geval’ klinkt amusant. Eenmaal per week boenen is een minimum minimorum. Wanneer moet het wat meer zijn? Dat bepaalt oom wijkagent wel. En het mag dan de hele week stormen dat de koeien de bomen invliegen, denk maar niet dat u inzake het schoonmaken der trottoirs acht dagen onledig mag blijven. Het schepencollege ziet u, hier kuist men wel. Als u enkele weken bedlegerig bent of permanent een paar ledematen mist waardoor u niet tot poetsen in staat bent, dan hebt u pech en hebt wellicht een boete aan, nu ja, uw been. U had maar valide moeten zijn.

Heel wat inwoners grommen dat het stadsbestuur hen dwingt de waterkraan open te draaien, terwijl ook Châtelet geteisterd wordt door de grootste droogte in 40 jaar. Maar, zo riposteerde de verantwoordelijke schepen: ‘Wij hadden die dag van 20 september al eind juni gepland en toen wisten we nog niet dat het een hete zomer zou worden.’ Tuurlijk. Als onze familiebarbecue in het bos gepland staat, dan is er een barbecue in het bos, al hebben de bomen zich vermomd als kurkdroge fakkels of staat de helft ervan al in de fik. Een politicus moet uitvoeren wat hij belooft.

Bewijs nummer twee: in Ham-sur-Heure-Nalinnes, net ten zuiden van Charleroi, heeft een zekere mevrouw Knoops een klein akkefietje met de fiscus. De Waalse collega’s van Sudinfo hadden er deze week een dikke kluif aan. De fiscus vindt het niet kunnen dat mevrouw haar lidgeld van de MR en de spelconsole van de kindjes, maar ook de hogedrukreiniger, het dekzeil en de reinigingsmiddelen voor haar zwembad, aftrok van de belastingen.

Volgens artikel 49 van het Wetboek Inkomstenbelasting zijn beroepskosten alleen aftrekbaar als ze bedoeld zijn om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden. Mevrouw had dat kunnen weten, want ze was tot voor kort rechter bij het hof van beroep, gespecialiseerd in … fiscaal recht.

Wij weten niet of het lidgeld van een partij of een PlayStation voor een rechter noodzakelijke beroepskosten zijn, maar … een hogedrukreiniger, schoonmaakproducten, een dekzeil en, ja, een zwembad, dat heeft een mens wel nodig als hij een beetje proper door het leven wil gaan. En willen we niet allemaal rechters met schone handen!